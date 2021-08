Weitere Feuerwehrleute und Sanitäter aus dem Alb-Donau-Kreis sind am Montag zu Aufräumarbeiten in die Hochwassergebiete in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen aufgebrochen. Nach Mitteilung des Landratsamtes hat sich ein Hochwasserzug mit sechs Fahrzeugen und 21 Mann sowie einer Frau von Dornstadt aus auf den Weg gemacht. Der Einsatz dauert bis zum kommenden Freitag. Das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises hatte über das Regierungspräsidium Tübingen erneut eine Anforderung erhalten, Hilfe in die vom Hochwasser betroffenen Gebiete zu entsenden.