Im Seniorenzentrum Blaustein (Alb-Donau-Kreis) sind zwei weitere Bewohner an oder mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte das Landratsamt Alb-Donau am Montagabend mit. Im Landkreis Heidenheim und im Ostalbkreis gab es nach Mitteilung der Landratsämter jeweils drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Auch aus dem ASB Seniorenheim in Ulm wurde am Montag ein Todesfall gemeldet.