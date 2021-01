In mehreren Seniorenheimen der Region sind Bewohner an oder mit Corona gestorben. Einer Mitteilung des Landratsamts Alb-Donau zufolge starben in einem Pflegeheim in Ehingen zwei Bewohner, in einem Dietenheimer Seniorenzentrum ein weiterer. Im Kreis Donau-Ries sind zuletzt neun Menschen Opfer der Corona-Pandemie geworden. Alle hätten erhebliche Vorerkrankungen gehabt, so das Landratsamt in Donauwörth.