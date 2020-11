In Pflegeheimen in Blaubeuren und Langenau (Alb-Donau-Kreis) sind weitere Bewohner am oder mit dem Covid-19-Virus gestorben. Nach Angaben des Landratsamtes starben in Blaubeuren zwei, in Langenau ein Heimbewohner. Unterdessen sind in Ulm zwei Heime wieder Corona-frei. Das AWO-Seniorenzentrum in der Weststadt und das Elisa in der Ulmer Oststadt konnten wieder vollständig entisoliert werden.