Im Pflegeheim der Elisabethenstiftung in Lauingen breitet sich das Coronavirus weiter aus. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Bewohner hat sich von fünf auf 13 erhöht, teilte das Landratsamt in Dillingen mit. Beim Personal seien sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Alle Senioren habe man inzwischen in ihren Wohnbereichen isoliert.