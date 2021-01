In mehreren Pflegeheimen in Ulm und im Alb-Donau-Kreis haben sich erneut Bewohner und Mitarbeitende mit dem Coronavirus angesteckt. Laut Landratsamt stieg im Pflegeheim Clarissenhof in Ulm die Zahl der Verstorbenen in den vergangenen Tagen auf elf. Im Pflegeheim "Am Berg" in Heroldstatt wurden unter anderem 22 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet, im Seniorenzentrum Schelklingen acht.