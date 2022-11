ZSW in Ulm: Spatenstich für neue Pilotanlage

Wieder ein Millionenprojekt beim Ulmer ZSW. Am Freitag war Spatenstich für eine deutschlandweit einzigartige Pilotanlage für Batteriematerialien, die auf dem Ulmer Eselsberg entstehen soll.

Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung in Ulm (ZSW) nimmt den nächsten Meilenstein für seine Batterieforschung in Angriff. Jetzt war feierlicher Spatenstich für einen viergeschossig geplanten Bau im Ulmer Science Park. Im neuen Zentrum sollen sogenannte Kathodenmaterialien in größeren Mengen künftig selbst hergestellt werden. Diese braucht man für Lithium-Ionen-Batterien in E-Autos.

Ein weiteres Gebäude für das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung in Ulm (ZSW): Auf dem Eselsberg entsteht eine neue Pilotanlage für Batteriematerialien. Am Freitag war Spatenstich für den viergeschossigen Bau, der in der Visualisierung einmal so aussehen könnte. Pressestelle ZSW Ulm, ZG Architekten

30 Millionen für moderne Pilotanlage

30 Millionen Euro Steuergelder fließen in das Projekt namens "Powder-Up!". Zehn Millionen kommen vom Land, 20 Millionen vom Bund. Bei der Herstellung von Kathodenmaterialien sind bisher unterschiedliche Materialien in Erforschung. Diese erhält das ZSW in Ulm aber immer nur in ganz geringen Mengen aus der Chemieindustrie. In der neuen Anlage können schon bald Materialchargen bis zu 100 Kilogramm produziert werden, teilt das ZSW mit. Solche Mengen seien erforderlich, um etwa große Batteriezellen für Elektroautos oder stationäre Speicher herstellen zu können. Mit dem Neubau wird dies erstmals in Deutschland möglich.

Leuchtturm Projekt mit modernster Technik

Mit dem neuen Bau können laut ZSW zudem notwendige Voraussetzungen geschaffen werden, damit sich der Wirtschaftsstandort Deutschland in der Batterieentwicklung langfristig behaupten kann – insbesondere auch gegenüber asiatischen Wettbewerbern. In dem viergeschossigen Neubau kommen ausschließlich industrieerprobte Maschinen zum Einsatz, um eine erfolgreiche Produktherstellung unter seriennahen Bedingungen zu garantieren, teilt das Unternehmen mit. Die neue Anlagen soll auch ermöglichen, künftig schnell unterschiedliche Produktmuster herzustellen und somit viel Entwicklungszeit einzusparen. Die Inbetriebnahme der Pilotanlage soll laut ZSW ab Dezember 2023 erfolgen.