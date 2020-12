Die Stadtverwaltung in Aalen erfüllt 657 Weihnachtswünsche. Laut einer Mitteilung werden dadurch alle Wünsche erfüllt, die bedürftige Menschen über einen Wunschzettel am Weihnachtsbaum geäußert haben. Die Ausgabe der Geschenke beginnt im Jugendhaus in Aalen am Mittwoch um 10 Uhr und endet am Freitag um 12.