Welche Regeln beim Ulmer Weihnachtsmarkt gelten

Auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt gibt es in diesem Jahr coronabedingt rund 20 Stände weniger als 2019. Besucherinnen und Besucher müssen sich außerdem auf strenge Eingangskontrollen einstellen.

Organisator Jürgen Eilts von der Ulm-Messe sagte am Dienstagabend auf einer Pressekonferenz dem SWR, dass es für den Weihnachtsmarkt insgesamt vier Haupteingänge geben wird. Dort kontrollieren professionelle Sicherheitsleute die Kontaktdaten und ob die Besucherinnen und Besucher die 3G-Regel einhalten. Wobei auch Eilts davon ausgeht, dass bis zum Start am 22. November nur noch Geimpfte und Genesene auf den Weihnachtsmarkt dürfen.

Der Weihnachtsmarkt in Ulm findet ab dem 22. November statt, aber unter Corona-Regeln. SWR

Auf dem Gelände vor dem Münster müssen Schutzmasken getragen werden, außer beim Essen und Trinken. Maximal dürfen demnach maximal rund 8.000 Besucherinnen und Besucher auf den Münsterplatz. Diese Zahl sei aber in der Vergangenheit nie erreicht worden, so Eilts. Insgesamt gibt es nur 110 Stände, also 20 weniger als vor zwei Jahren und damit mehr Platz. Auch der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) geht davon aus, dass alles reibungslos verläuft.

Czisch freut sich sehr auf den Weihnachtsmarkt, wie er am Dienstag dem SWR sagte. Im Vordergrund stehe, dass der Weihnachtsmarkt mit seiner besonderen Stimmung wieder ein Stück Normalität und Genuss für die Menschen sei, so Czisch.

"Die weihnachtliche Stimmung ist für alle mal wieder etwas fürs Gemüt"

Allein rund 30 Buden bieten auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt Süßes und Herzhaftes zu Essen sowie Glühwein. Alles was die Besucherinnen und Besucher aus der Vergangenheit gewohnt sind, ist laut Eilts wieder da. An den vier Adventssamstagen bieten die Städte Ulm und Neu-Ulm außerdem wieder einen kostenlosen ÖPNV an.