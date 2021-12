Ulmer Weihnachtsmarkt muss wohl doch schließen

In Baden-Württemberg sollen ab Freitag alle Weihnachtsmärkte schließen. Das hat Ministerpräsident Kretschmann angekündigt. Davon ist auch der Ulmer Weihnachtsmarkt betroffen.

Trotz 2G Plus muss der Weihnachtsmarkt in Ulm wohl ab Freitag schließen. SWR Timo Staudacher

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte am Dienstag bei einer Pressekonferenz weitere Maßnahmen angekündigt - darunter zählt auch die Schließung der Weihnachtsmärkte. Es hieß, man wolle diese Woche noch über die Maßnahmen in Baden-Württemberg entscheiden, sodass die neuen Maßnahmen voraussichtlich am Freitag in Kraft treten könnten.

Der Veranstalter sagte am Mittwoch jedoch auf SWR-Nachfrage, dass der Weihnachtsmarkt vorerst geöffnet bleibt. Bisher gebe es noch keine Informationen von offizieller Seite, dass der Markt geschlossen werden müsse. Erst am Montag hatten die Verantwortlichen entschieden, den Markt trotz der 2G-Plus-Regel weiter zu betreiben, so lange dies die Landes- und Bundesvorgaben ermöglichen. Beschicker und Organisatoren in Ulm hatten sogar nach der ersten Weihnachtsmarktwoche eine positive Bilanz gezogen.

Weihnachtsmarktgäste und Beschicker sind enttäuscht

Dass der Ulmer Weihnachtsmarkt voraussichtlich schließen muss, kommt für viele Besucherinnen und Besucher nicht überraschend, die Enttäuschung ist aber zu spüren. "Wir haben es vermutet. Schade", sagt eine Frau und auch eine andere Besucherin sagt: "Es funktioniert doch mit dem 2G Plus und es ist jetzt auch nicht so viel los, dass man da jetzt Panik haben müsste."

"Ich muss das erstmal verdauen."

Frust und Trauer ist auch bei den Beschickern zu spüren. Ein Beschicker ist zwar enttäuscht, erzählt aber, dass die bisherigen Umsätze eher nicht gut gewesen seien. "Mit diesem 2G Plus sind jetzt auch wenig Leute gekommen."

Auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt hatte die 2G-Plus-Regel teilweise zu längeren Wartezeiten am Eingang geführt. Die Verantwortlichen hatten jedoch gesagt, dass das strenge Kontrollsystem gut funktioniere. Auch das Feedback der Gäste sei bisher positiv ausgefallen. Die Polizei meldet bisher keine besonderen Vorkommnisse.