Weihnachtsmärkte sollen stattfinden

Die Weihnachtsmärkte in Aalen und Ulm sollen stattfinden. In Aalen ist allerdings noch unsicher, wer den Weihnachtsmarkt veranstalten wird. In Ulm wird es erstmals Zugangskontrollen geben. Der Veranstalter des Aalener Weihnachtsmarktes hat bei der Stadt einen Zuschuss beantragt. Ohne diesen sei er nicht in der Lage, das Risiko des Weihnachtsmarktes in der Corona-Zeit zu tragen, sagte er den Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung. Sollte es den Zuschuss nicht geben, wollen Innenstadtverein und Stadt eine alternative Lösung überlegen. In Ulm wird es auf dem Weihnachtsmarkt vom 22. November bis zum 22. Dezember erstmals Zugangskontrollen geben. An allen vier Eingängen werde der 3-G Status kontrolliert, sagte der Veranstalter der Südwestpresse. Sollte die Alarmstufe erreicht werden, könne einfach auf 2G-Kontrollen umgestellt werden.