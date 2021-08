Der Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Gmünd soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Unter welchen Voraussetzungen, das will die Touristik- und Marketing GmbH nach Angaben von Geschäftsführer Markus Herrmann bis Ende September entscheiden. Im vergangenen Jahr musste der Weihnachtsmarkt coronabedingt ausfallen. Nach den bisherigen Planungen soll der Gmünder Weihnachtsmarkt am 25. November eröffnet werden