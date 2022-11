In Ulm ist am Mittwoch der traditionelle Weihnachtsbaum auf dem Münsterplatz aufgestellt worden. Damit beginnt die Vorbereitung für die Weihnachtsmärkte zwischen Gmünd, Ulm und Biberach.

In Ulm beginnen mit dem Aufstellen des Weihnachtsbaumes auf dem Münsterplatz die Vorbereitungen für den diesjährigen Weihnachtsmarkt. Die 17 Meter hohe serbische Fichte bildet zusammen mit der Krippe das Zentrum des Weihnachtsmarktes. Wenn der Baum aufgestellt wird, gibt es ein kleines Rahmenprogramm, unter anderem mit Punsch und Glühwein.

Wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte, wird die Beleuchtung des Baums am Freitag angebracht. Sie besteht aus 18.000 kleinen LED-Leuchten. Die Stände des Ulmer Wochenmarktes sind ab Samstag wieder rund ums Münster aufzufinden. Der Weihnachtsmarkt beginnt am 21. November. Die Vorbereitungen hinter den Kulissen dauern schon länger, wie ein Facebook-Post der Ulm Messe zeigt.

Wir machen die Weihnachtsmarkthütten wieder frisch 😍Posted by Ulmer Weihnachtsmarkt on Tuesday, February 22, 2022

Nicht nur in Ulm laufen die Vorbereitungen fürs vorweihnachtliche Treiben. Auch in Nördlingen macht der Wochenmarkt ab Samstag dem Weihnachtsmarkt Platz. Der Romantische Weihnachtsmarkt muss laut Stadtverwaltung aufwändig aufgebaut werden. 70 Stände wird es ab dem 25. November geben.

Vier Wochen lang dauert auch der Schwäbisch Gmünder Weihnachtsmarkt. Über 70 Stände wird es auf dem Marktplatz und dem Johannisplatz geben, ab dem 24. November. In Heidenheim zieht der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr von der Hinteren Gasse in die Fußgängerzone. Weihnachtslich wird es am zweiten Dezemberwochenende (8.12.-11.12.)

Vor dem Neu-Ulmer Rathaus wird in diesem Jahr wieder der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt aufgebaut. Die Marktstände und das Programm rund um den Weihnachtsmarkt beginnen am 25. November. Vergangenes Jahr war der Neu-Ulmer Weihnachtsmarkt wie viele andere in der Region wegen der Coronapandemie abgesagt worden.

Mehr als 50 Stände sollen ab dem 26. November in Biberach auf dem Marktplatz stehen. Dann beginnt der traditionelle Christkindles-Markt. Neben den Marktständen gibt es ein umfangreiches Programm, dazu zählt auch die "Christkindles-Poststelle". Hier können Kinder Briefe an den Weihnachtsmann abgeben.

Im Dossenbergerhof in Günzburg beginnt am 30. November die Altstadtweihnacht. Gleich im Anschluss, am 5. Dezember, wird es auf dem Marktplatz weihnachtlich, an dem Tag findet seit 2019 wieder der erste Nikolausmarkt statt.