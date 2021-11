Ulmer Weihnachtsmarkt eröffnet, kurzfristige Absage in Aalen

Die Corona-Pandemie wirbelt die Weihnachtsmarktpläne erneut gehörig durcheinander: Während in Ulm der Weihnachtsmarkt am Montag eröffnet wurde, wurde er in Aalen kurzfristig weitgehend abgesagt.

Die Nachricht traf die Marktbeschicker in Aalen am Montagvormittag unvorbereitet: Der Aalener Weihnachtsmarkt wurde kurzfristig weitgehend abgesagt, dies betrifft in erster Linie die Essens- und Getränkestände. Eigentlich hätten die Stände um 11 Uhr öffnen sollen. Die Markthäuschen seien beleuchtet, das Essen sei sprichwörtlich schon im Topf, so eine Sprecherin des Innenstadtvereins "Aalen City aktiv", der den Markt organisiert. Noch bis kurz nach 10 Uhr haben sich der Aalener Oberbürgermeister Frederick Brütting (SPD) und Landrat Joachim Bläse (CDU) beraten. Am Ende stand die kurzfristige Absage des Marktes. Grund sind die hohen Inzidenzzahlen im Ostalbkreis - die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei über 700.

Nach der Absage des Aalener Weihnachtsmarkts kurz vor Eröffnung zeigten sich die Marktbeschicker enttäuscht und frustriert:

Oberbürgermeister Frederick Brütting und der Landrat Joachim Bläse hatten am Montagvormittag nach einer Beratung entschieden, dass die Ess-Stände wegen der hohen Inzidenzen im Ostalbkreis zunächst nicht öffnen dürfen.

City-Manager Skusa: Hoffnung für Aalener Weihnachtsmarkt

Der Aalener City-Manager Reinhard Skusa sagte am Montagvormittag dem SWR, die derzeitige Situation sei einfach zu kritisch, um so zu tun, als ob nichts wäre. Der kurz vor der Eröffnung abgesagte Aalener Weihnachtsmarkt könne später aber vielleicht doch noch öffnen.

"Wir lassen alles stehen, wir lassen den Weihnachtsmarkt beleuchtet und sobald die Zahlen wieder Entspannung anzeigen, würden wir nochmal starten"

Realistisch sei dies nicht vor den nächsten zwei Wochen, so Skusa: "Aber die Hoffnung stirbt zuletzt".

In Ulm ist am Montagmorgen der Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz eröffnet worden. SWR Yannick Lipinski

Ulmer Weihnachtsmarkt eröffnet - 2G-Regelung

In Ulm dagegen ist am Montagmorgen pünktlich um 10 Uhr der Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz eröffnet worden. Und zwar unter den Bedingungen der derzeit in Baden-Württemberg geltenden Corona-Alarmstufe: Zutritt haben laut Veranstalter, der Ulm-Messe GmbH, nur vollständig Geimpfte und Genesene (2G-Regelung). An vier Eingängen gibt es Zugangskontrollen. Dort müssen Besucherinnen und Besucher ihren 2G-Status nachweisen und per App oder Formular ihre Kontaktdaten hinterlegen. Zudem gilt auf dem gesamten Weihnachtsmarktgelände die Maskenpflicht. Masken dürfen nur zum Essen oder Trinken abgenommen werden. Der Veranstalter weist zudem auf die 1,50 Meter-Abstandsregel hin.

Erste Besucherinnen und Besucher freuten sich über die vorweihnachtliche Stimmung auf dem Münsterplatz und gaben an, sich sicher zu fühlen. Weihnachtsmarkt-Organisator Jürgen Eilts zeigte sich zufrieden mit dem Start, blickt aber dennoch mit Vorsicht auf die nächsten Tage: "So dynamisch wie die Gesamtsituation ist, muss man eigentlich jeden Tag mit allem rechnen, aber wir sind immer noch positiv optimistisch, dass wir hier in den nächsten Tagen unser Konzept unter die entsprechende Bewährungsprobe stellen können", sagte Eilts dem SWR.