Weihnachtsmärkte in Aalen, Gmünd und Ulm sollen stattfinden

Die Weihnachtsmärkte in den Städten der Region sollen stattfinden. Die rasant steigenden Inzidenzen machen den Veranstaltern zwar Sorgen. Der Aufbau beginnt aber. mancherorts schon am Wochenende.

In Ulm stehen alle Verantwortlichen in den Startlöchern: Die Ulm-Messe als Veranstalter, das Ordnungsamt der Stadt Ulm, die Standbetreiberinnen und -betreiber. Am Samstag, nach Ende des Wochenmarkts, beginnt der Aufbau. Daran soll sich nach aktuellem Stand auch nichts ändern, so die Auskunft der Stadtverwaltung. Die Beteiligten stünden in engem Austausch.

Sollte es allerdings ein Verbot seitens der Landesregierung geben, könnte das die Pläne doch noch durchkreuzen. Im Moment geht Ulms Ordnungsamtschef Rainer Türke allerdings davon aus, dass der Markt mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept - strenge Eingangskontrollen und Zugang nur für Geimpfte, Genesene und Getestete - stattfinden wird.

Ulmer Weihnachtsmarkt erwartet deutlich weniger Besucher

Die Ulmer Stadtverwaltung rechnet zudem mit deutlich weniger Besucherinnen und Besuchern als vor Beginn der Pandemie. Statt der üblichen rund 1.000 Busse - sogar aus Norditalien - rechnen die Verantwortlichen diesmal mit allenfalls 100. Es werde ein Weihnachtsmarkt für die Region, vermutet Sprecherin Marlies Gildehaus.

In allen größeren Städten der Region sollen die Weihnachtsmärkte nach derzeitigem Stand stattfinden. Abgesagt sind eher kleinere Märkte: Dietenheim im Alb-Donau-Kreis, Nersingen und Vöhringen im Kreis Neu-Ulm sowie der Markt im Besucherbergwerk "Tiefer Stollen" in Aalen-Wasseralfingen. In Aalen sind die Organisatoren - in diesem Jahr ist das erstmals seit fast 20 Jahren die Stadt selbst - fest entschlossen, dass es den Markt geben wird.

Auch in Neu-Ulm und Schwäbisch Gmünd wird, trotz rapide steigender Inzidenzen, unverändert geplant. Und in Heidenheim läuft das Winterdorf bereits.

Existenz der Markthändlinnen und -händler gefährdet

Man müsse auch an die Standbetreiberinnen und -betreiber denken, rechtfertigt Schwäbisch Gmünds Stadtsprecher und gleichzeitig Geschäftsführer der städtischen Touristik und Marketing GmbH, die Entscheidung zugunsten des Weihnachtsmarktes. Deren Existenz sei zunehmend gefährdet. Außerdem sei der Schwäbisch Gmünder Weihnachtsmarkt kein rein kommerzieller. Auch Vereine und Wohltätigkeitsorganisationen würden Stände betreiben und seien auf die Einnahmen angewiesen.

Außerdem sei der Weihnachtsmarkt ein Ort der Begegnung, nicht zuletzt für ältere und einsame Menschen. Die Stadt wolle mit ihm ein Zeichen setzen, einen "Anker der Normalität" auswerfen, betont Herrmann. Man habe den Markt großräumiger konzipiert als früher. Geplant seien spezielle "Verweilzonen" mit Gastronomie, für die die Besucherinnen und Besucher Bändchen am Handgelenk benötigen. Andere Bereiche des Markts seien dagegen auch ohne Bändchen zugänglich.

Bei Absage entfällt Standgebühr

Bei einer Frage herrscht in den meisten Städten Einigkeit: Sollten die Weihnachtsmärkte doch noch abgesagt werden, müsse der Schaden für die Händlerinnen und Händler in Grenzen gehalten werden. In Aalen und in Schwäbisch Gmünd werden die Standgebühren und etwaige Auslagen, die sie vorab geleistet haben, zurückgezahlt. Falls die Märkte verboten werden sollten, könnte es möglicherweise erneut Coronahilfen geben, hieß es beim Aalener Innenstadtverein "Aalen City aktiv". Derzeit gehen die Betreiber aber davon aus, dass die Weihnachtsmärkte stattfinden werden.