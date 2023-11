Diese Weihnachtsmärkte gibt es rund um Ulm und in Ostwürttemberg

Wo gibt es die schönsten Weihnachtsmärkte? Wann öffnen sie? Hier gibt es eine Übersicht über die Märkte in Ulm, dem Ostalbkreis und dem Kreis Heidenheim sowie dem Alb-Donau-Kreis.

Glühwein und Bratwurst, Kinderkarussells und Geschenkideen - die Weihnachtsmarktsaison beginnt wieder. Den Auftakt in Ostwürttemberg und der Region Donau-Iller macht Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) am 23. November. Der größte Weihnachtsmarkt in der Region findet mit rund einer Million Besuchern in Ulm statt. Wer es lieber klein und mit einer besonderen Atmosphäre mag: In Roggenburg (Kreis Neu-Ulm) und Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) gibt es Märkte rund um Klöster. Außergewöhnlich ist auch der Weihnachtsmarkt im Tiefen Stollen - dem Besucherbergwerk bei Aalen-Wasseralfingen. Eine Übersicht über die Märkte:

Weihnachtsmarkt in Ulm



Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Montag, 27.11. bis Samstag, 23.12.

Montag, 27.11. bis Samstag, 23.12. Wie sind die Öffnungszeiten? täglich 10-20:30 Uhr

täglich 10-20:30 Uhr Wo genau findet der Markt statt? Münsterplatz

Münsterplatz Wie viele Stände gibt es? 120

120 Was zeichnet den Markt aus? Atmosphäre rund um den höchsten Kirchturm der Welt

Atmosphäre rund um den höchsten Kirchturm der Welt Welche Besonderheiten erwarten uns? Weihnachtsbaum mit 18.000 Lichtern, lebendige Krippe, Kinderkarusselle, Auftritte im Portal des Ulmer Münsters

Weihnachtsbaum mit 18.000 Lichtern, lebendige Krippe, Kinderkarusselle, Auftritte im Portal des Ulmer Münsters Wo können die Besucherinnen und Besucher parken? Parkhaus am Rathaus, Parkhaus im Fischerviertel und andere

Parkhaus am Rathaus, Parkhaus im Fischerviertel und andere Wer veranstaltet den Markt? Ulm Messe

Wintermärchenmarkt – Klosterhof Blaubeuren



Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Samstag, 2.12. bis Sonntag 3.12.

Samstag, 2.12. bis Sonntag 3.12. Wie sind die Öffnungszeiten? Täglich 11-19 Uhr

Täglich 11-19 Uhr Wo genau findet der Markt statt? Im Klosterhof Blaubeuren

Im Klosterhof Blaubeuren Wie viele Stände gibt es? ca. 50

ca. 50 Was zeichnet den Markt aus? Weihnachtlicher Kunsthandwerkermarkt, Weihnachtsflohmarkt und Aktionen der örtlichen Vereine und Schulen

Weihnachtlicher Kunsthandwerkermarkt, Weihnachtsflohmarkt und Aktionen der örtlichen Vereine und Schulen Welche Besonderheiten erwarten uns? Musikalische Unterhaltung des Musikvereins, ein kleines Karussell, der Nikolaus kommt zu Besuch

Musikalische Unterhaltung des Musikvereins, ein kleines Karussell, der Nikolaus kommt zu Besuch Wo können die Besucherinnen und Besucher parken? Parkplätze rund um den Klosterhof, Anreise auch mit der Bahn, spezielle Anreisemöglichkeit ist die Dampflock "Paula", die dann weiter fährt zum Ulmer Weihnachtsmarkt

Parkplätze rund um den Klosterhof, Anreise auch mit der Bahn, spezielle Anreisemöglichkeit ist die Dampflock "Paula", die dann weiter fährt zum Ulmer Weihnachtsmarkt Wer veranstaltet den Markt? ES-Märkte, Til Maehr, privater Veranstalter unter Mithilfe der Stadt Blaubeuren und deren Vereine

Ehinger Weihnachtsmarkt



Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Freitag, 8.12. bis Sonntag, 17.12.

Freitag, 8.12. bis Sonntag, 17.12. Wie sind die Öffnungszeiten? Täglich 11-20 Uhr

Täglich 11-20 Uhr Wo genau findet der Markt statt? Im Stadtzentrum

Im Stadtzentrum Welche Besonderheiten erwarten die Besucherinnen und Besucher? Fast täglich finden Kutschfahrten statt, "X-MAS-PARTY NIGHT" mit House und Partysound am 15.12.

Weihnachtsmarkt in Herbrechtingen



Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Freitag, 1.12. bis Sonntag, 3.12.

Freitag, 1.12. bis Sonntag, 3.12. Wie sind die Öffnungszeiten? Freitag 16-22 Uhr, Samstag 13-22 Uhr, Sonntag 13-20 Uhr

Freitag 16-22 Uhr, Samstag 13-22 Uhr, Sonntag 13-20 Uhr Wo genau findet der Markt statt? Eselsburger Straße, Klosterareal Herbrechtingen

Eselsburger Straße, Klosterareal Herbrechtingen Wie viele Stände gibt es? Ca. 30

Ca. 30 Was zeichnet den Markt aus? Die Atmosphäre am Kloster

Die Atmosphäre am Kloster Welche Besonderheiten erwarten die Besucherinnen und Besucher? Kunsthandwerkermarkt

Kunsthandwerkermarkt Wo können die Besucherinnen und Besucher parken? Parkplätze vor dem Kloster und im Bereich des Hallenbades

Parkplätze vor dem Kloster und im Bereich des Hallenbades Wer veranstaltet den Markt? Stadtverwaltung Herbrechtingen

Weihnachtsmarkt in Giengen



Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Donnerstag, 7.12. bis Sonntag, 10.12.

Donnerstag, 7.12. bis Sonntag, 10.12. Wie sind die Öffnungszeiten? Donnerstag 15-21 Uhr, Freitag und Samstag 11-21 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr

Donnerstag 15-21 Uhr, Freitag und Samstag 11-21 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr Wo genau findet der Markt statt? Vor dem Steiff Museum

Vor dem Steiff Museum Wie viele Stände gibt es? Mehr als 20

Mehr als 20 Was zeichnet den Markt aus? Schöne Atmosphäre, zwölf Meter hoher Weihnachtsbaum, Leuchtfiguren, Lebkuchenhaus

Schöne Atmosphäre, zwölf Meter hoher Weihnachtsbaum, Leuchtfiguren, Lebkuchenhaus Welche Besonderheiten erwarten uns? Das Christkind kommt zu Besuch, lebendige Krippe, ein Kinderkarussell, Steiff-Kissen können gebastelt werden, Bühnenprogramm

Das Christkind kommt zu Besuch, lebendige Krippe, ein Kinderkarussell, Steiff-Kissen können gebastelt werden, Bühnenprogramm In welchem Rahmen bewegen sich die Kosten für Glühwein und Punsch? Glühwein 3,50 Euro, Kinderpunsch 3 Euro

Glühwein 3,50 Euro, Kinderpunsch 3 Euro Wo können die Besucherinnen und Besucher parken? Auf dem Parkplatz des Steiff-Museums, Anreise auch mit der Bahn

Auf dem Parkplatz des Steiff-Museums, Anreise auch mit der Bahn Wer veranstaltet den Markt? Margarete Steiff GmbH und Stadt Giengen

Malerische Kulisse: Hinter den adventlichen Buden des Heidenheimer Weihnachtsmarkt erstrahlt das Heidenheimer Schloss. Oliver Vogel, Pressestelle

Weihnachtsmarkt Heidenheim



Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Donnerstag 7.12. bis Sonntag 10.12.

Donnerstag 7.12. bis Sonntag 10.12. Wie sind die Öffnungszeiten? Donnerstag 12-21 Uhr, Freitag 11-21 Uhr, Samstag 10-22 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr

Donnerstag 12-21 Uhr, Freitag 11-21 Uhr, Samstag 10-22 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr Wo genau findet der Markt statt? In der Hinteren Gasse und der angrenzenden Fußgängerzone

In der Hinteren Gasse und der angrenzenden Fußgängerzone Wie viele Stände gibt es? Ca. 50

Ca. 50 Was zeichnet den Markt aus? Diverse musikalische Darbietungen von dem Kreisjugendorchester am Freitag um 16:30 Uhr, des Jugendblasorchester am Samstag und Sonntag um 14 Uhr, der Musikschule und des Chores Cantamus am Samstag um 17 Uhr

Diverse musikalische Darbietungen von dem Kreisjugendorchester am Freitag um 16:30 Uhr, des Jugendblasorchester am Samstag und Sonntag um 14 Uhr, der Musikschule und des Chores Cantamus am Samstag um 17 Uhr Welche Besonderheiten erwarten uns? Samstag findet zudem die jährliche lange Einkaufsnacht statt

Samstag findet zudem die jährliche lange Einkaufsnacht statt Wer veranstaltet den Markt? Stadt Heidenheim

Weihnachtsmarkt Burg Katzenstein



Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Samstag 9.12. bis Sonntag 10.12. und Samstag 16.12. bis Sonntag 17.12.

Samstag 9.12. bis Sonntag 10.12. und Samstag 16.12. bis Sonntag 17.12. Wie sind die Öffnungszeiten? Samstag 15-21 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr

Samstag 15-21 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr Wo genau findet der Markt statt? Im Großen Burghof und in der Burg auf drei Etagen

Im Großen Burghof und in der Burg auf drei Etagen Wie viele Stände gibt es? 20

20 Was zeichnet den Markt aus? Mittelalter und Neuzeit auf einem Markt, besonders ist die Atmosphäre durch den Burghof und die Innenräume der Burg

Mittelalter und Neuzeit auf einem Markt, besonders ist die Atmosphäre durch den Burghof und die Innenräume der Burg Welche Besonderheiten erwarten uns? Stelzenläufer wie Nussknacker und Engel, Weihnachtsmänner und die Feuerschau immer Samstag

Stelzenläufer wie Nussknacker und Engel, Weihnachtsmänner und die Feuerschau immer Samstag In welchem Rahmen bewegen sich die Kosten für Glühwein und Punsch? Die Tasse Glühwein oder Punsch kosten 4 Euro

Die Tasse Glühwein oder Punsch kosten 4 Euro In welchem Rahmen bewegen sich die Eintrittspreise? Kinder bis vier Jahre sind frei, Kinder bis 16 Jahre und Menschen mit Handicap 5 Euro, Studenten, Rentner 6 Euro, Erwachsene 7 Euro

Kinder bis vier Jahre sind frei, Kinder bis 16 Jahre und Menschen mit Handicap 5 Euro, Studenten, Rentner 6 Euro, Erwachsene 7 Euro Wo können die Besucherinnen und Besucher parken? Direkt an der Burg oder unterhalb der Burg

Direkt an der Burg oder unterhalb der Burg Wer veranstaltet den Markt? Burg Katzenstein Verwaltung

Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Gmünd



Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Donnerstag, 23.11. bis Donnerstag, 21.12.

Donnerstag, 23.11. bis Donnerstag, 21.12. Wie sind die Öffnungszeiten? Täglich 11-20 Uhr (teilweise Sonntag bis Mittwoch bis 21 Uhr und Donnerstag bis Samstag bis 22 Uhr)

Täglich 11-20 Uhr (teilweise Sonntag bis Mittwoch bis 21 Uhr und Donnerstag bis Samstag bis 22 Uhr) Wo genau findet der Markt statt? Marktplatz, Johannisplatz und Teilbereich Bocksgasse

Marktplatz, Johannisplatz und Teilbereich Bocksgasse Wie viele Stände gibt es? 70

70 Was zeichnet den Markt aus? Mittelalterlicher Staufermarkt mit Schmiede- und sonstigen Vorführungen. Besondere Atmosphäre rund um die Johanniskirche.

Mittelalterlicher Staufermarkt mit Schmiede- und sonstigen Vorführungen. Besondere Atmosphäre rund um die Johanniskirche. Welche Besonderheiten erwarten die Besucherinnen und Besucher? Kindereisenbahn, Kinderkarussell, Kinderriesenrad, Krippe mit Schafen und Eseln, Auftritte von Chören und Musikvereinen auf der Bühne vor dem Rathaus, Märchenerzählerin beim Staufer Weihnachtsmarkt

Kindereisenbahn, Kinderkarussell, Kinderriesenrad, Krippe mit Schafen und Eseln, Auftritte von Chören und Musikvereinen auf der Bühne vor dem Rathaus, Märchenerzählerin beim Staufer Weihnachtsmarkt In welchem Rahmen bewegen sich die Kosten für Glühwein und Punsch? Ca. 3,50 bis 4,50 Euro

Ca. 3,50 bis 4,50 Euro Wo können die Besucherinnen und Besucher parken? Parkhäuser, Parkplätze Innenstadt, Parkplatz Nepperbergstraße (ehem. Landesgartenschauparkplatz). Anreise mit ÖPNV gut möglich: Bahnhof 5 bis 7 Gehminuten. Bushaltestellen direkt am Weihnachtsmarktgelände

Parkhäuser, Parkplätze Innenstadt, Parkplatz Nepperbergstraße (ehem. Landesgartenschauparkplatz). Anreise mit ÖPNV gut möglich: Bahnhof 5 bis 7 Gehminuten. Bushaltestellen direkt am Weihnachtsmarktgelände Wer veranstaltet den Markt? Touristik und Marketing GmbH der Stadt Schwäbisch Gmünd

Aalener Weihnachtsland



Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Montag, 27.11. bis Samstag, 23.12.

Montag, 27.11. bis Samstag, 23.12. Wie sind die Öffnungszeiten? Täglich 11-20 Uhr

Täglich 11-20 Uhr Wo genau findet der Markt statt? Spritzenhausplatz

Spritzenhausplatz Wie viele Stände gibt es? 22

22 Was zeichnet den Markt aus? Die besondere Atmosphäre liegt am Platz und dem Umfeld. Unter den Platanen mit Geschäften im Umfeld in der Mitte der City. Der Platz wird illuminiert und eine Pyramide steht in der Mitte des Weihnachtsmarktes.

Die besondere Atmosphäre liegt am Platz und dem Umfeld. Unter den Platanen mit Geschäften im Umfeld in der Mitte der City. Der Platz wird illuminiert und eine Pyramide steht in der Mitte des Weihnachtsmarktes. Welche Besonderheiten erwarten die Besucherinnen und Besucher? Ein Karussell sowie eine Krippe

Ein Karussell sowie eine Krippe In welchem Rahmen bewegen sich die Kosten für Glühwein und Punsch? Zwischen 4 und 5 Euro

Zwischen 4 und 5 Euro Wo können die Besucherinnen und Besucher parken? Fußläufig vom Bahnhof und dem Busbahnhof sind es zwei Minuten. Die Tiefgarage Spritzenhausplatz ist direkt unter dem Markt.

Fußläufig vom Bahnhof und dem Busbahnhof sind es zwei Minuten. Die Tiefgarage Spritzenhausplatz ist direkt unter dem Markt. Wer veranstaltet den Markt? Georg Löwental und Aalen City aktiv e.V.

Das Aalener Weihnachtsland (hier noch im Aufbau) beginnt am 27. November. SWR Michael Binder

Schlossadvent auf Schloss Fachsenfeld



Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Freitag, 1.12. bis Sonntag, 3.12.

Freitag, 1.12. bis Sonntag, 3.12. Wie sind die Öffnungszeiten? Freitag 16:30-21 Uhr, Samstag 13-19 Uhr, Sonntag 13-18 Uhr

Freitag 16:30-21 Uhr, Samstag 13-19 Uhr, Sonntag 13-18 Uhr Wo genau findet der Markt statt? Auf Schloss Fachsenfeld

Auf Schloss Fachsenfeld Wie viele Stände gibt es? 26 Aussteller aus der Region

26 Aussteller aus der Region Was zeichnet den Markt aus? Stimmungsvolles, weihnachtliches Schlossambiente, Bewirtung durch ortsansässige Vereine und durch die regionale Metzgerei

Stimmungsvolles, weihnachtliches Schlossambiente, Bewirtung durch ortsansässige Vereine und durch die regionale Metzgerei Welche Besonderheiten erwarten die Besucherinnen und Besucher? Freitag um 16:30 Uhr eine ökumenische Adventsandacht der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden von Fachsenfeld, um 18 Uhr ein Adventskonzert mit dem Chor "Chorios" vom Liederkranz Fachsenfeld

Freitag um 16:30 Uhr eine ökumenische Adventsandacht der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden von Fachsenfeld, um 18 Uhr ein Adventskonzert mit dem Chor "Chorios" vom Liederkranz Fachsenfeld In welchem Rahmen bewegen sich die Kosten für Glühwein und Punsch? Glühwein 4 Euro, Punsch 3,50 Euro

Glühwein 4 Euro, Punsch 3,50 Euro Wo können die Besucherinnen und Besucher parken? Es gibt ausgewiesene Parkplätze der Stiftung Schloss Fachsenfeld "In der Steine" am Rathaus

Es gibt ausgewiesene Parkplätze der Stiftung Schloss Fachsenfeld "In der Steine" am Rathaus Wer veranstaltet den Markt? Stiftung Schloss Fachsenfeld

In Aalen geht es zum Weihnachtsmarkt ins Bergwerk: Der Tiefe Stollen lädt zum Bummeln unter Tage ein (Archivbild) SWR

Weihnachtsmarkt Besucherbergwerk Tiefer Stollen



Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Donnerstag, 7.12. bis Sonntag, 10.12.

Donnerstag, 7.12. bis Sonntag, 10.12. Wie sind die Öffnungszeiten? Donnerstag und Freitag 14-21 Uhr, Samstag 11-21 Uhr, Sonntag 11-19 Uhr

Donnerstag und Freitag 14-21 Uhr, Samstag 11-21 Uhr, Sonntag 11-19 Uhr Wo genau findet der Markt statt? Besucherbergwerk Tiefer Stollen, Erzhäusle 1 in Aalen

Besucherbergwerk Tiefer Stollen, Erzhäusle 1 in Aalen Welche Besonderheiten erwarten uns? Es werden regelmäßig Züge in das Bergwerk ein- und ausfahren, die letzten Einfahrten finden jeweils eine Stunde vor Schließung des Weihnachtsmarktes statt, aufgrund der begrenzten Kapazität kann es zu langen Wartezeiten kommen.

Es werden regelmäßig Züge in das Bergwerk ein- und ausfahren, die letzten Einfahrten finden jeweils eine Stunde vor Schließung des Weihnachtsmarktes statt, aufgrund der begrenzten Kapazität kann es zu langen Wartezeiten kommen. In welchem Rahmen bewegen sich die Kosten für den Eintritt? Eintritt für Erwachsene 6 Euro, für Kinder ab zwölf Jahren 3 Euro, für Kinder unter zwölf Jahren ist die Einfahrt kostenlos

Eintritt für Erwachsene 6 Euro, für Kinder ab zwölf Jahren 3 Euro, für Kinder unter zwölf Jahren ist die Einfahrt kostenlos Wo können die Besucherinnen und Besucher parken? Direkt gegenüber dem Eingang des Besucherbergwerks stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Bahnreisende können vom ZOB dem OVA-Stadtbus (Linien 82 und 83) direkt zum Tiefen Stollen fahren.

Direkt gegenüber dem Eingang des Besucherbergwerks stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Bahnreisende können vom ZOB dem OVA-Stadtbus (Linien 82 und 83) direkt zum Tiefen Stollen fahren. Wer veranstaltet den Markt? Bezirksamt Wasseralfingen / Besucherbergwerk Tiefer Stollen

Nikolausmarkt Bopfingen



Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Freitag, 8.12. bis Sonntag, 10.12.

Freitag, 8.12. bis Sonntag, 10.12. Wie sind die Öffnungszeiten? Freitag 18-22 Uhr, Samstag und Sonntag 11-22 Uhr

Freitag 18-22 Uhr, Samstag und Sonntag 11-22 Uhr Wo genau findet der Markt statt? Marktplatz Bopfingen

Marktplatz Bopfingen Was zeichnet den Markt aus? Zahlreiche Betreiber in urigen Hütten, romantische Stimmung

Zahlreiche Betreiber in urigen Hütten, romantische Stimmung Welche Besonderheiten erwarten die Besucherinnen und Besucher? Kalender am Rathaus mit 24 Fenstern und Türen

Kalender am Rathaus mit 24 Fenstern und Türen Wer veranstaltet den Markt? Stadt Bopfingen

Weihnachtsmarkt Ellwangen



Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Freitag, 8.12. bis Sonntag, 10.12.

Freitag, 8.12. bis Sonntag, 10.12. Wie sind die Öffnungszeiten? Freitag 14-21 Uhr, Samstag 11-22 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr

Freitag 14-21 Uhr, Samstag 11-22 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr Wo genau findet der Markt statt? Ellwanger Innenstadt, Fußgängerzone

Ellwanger Innenstadt, Fußgängerzone Wie viele Stände gibt es? 50 Aussteller aus Stadt und Region

50 Aussteller aus Stadt und Region Was zeichnet den Markt aus? Stimmungsvolle Atmosphäre, ausgefallene Angebote (Selbstgemachtes, Kunsthandwerk), Ambiente der barocken Innenstadt

Stimmungsvolle Atmosphäre, ausgefallene Angebote (Selbstgemachtes, Kunsthandwerk), Ambiente der barocken Innenstadt Welche Besonderheiten erwarten die Besucherinnen und Besucher? Illumination, Live-Musik (von Adventsliedern über Pop und Soul bis hin zu Rock)

Illumination, Live-Musik (von Adventsliedern über Pop und Soul bis hin zu Rock) Wer veranstaltet den Markt? Stadt Ellwangen / Citymanagement und Stadtmarketingverein Pro Ellwangen e.V.

Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm geht vom 1. bis zum 22. Dezember 2023. Bildwerk 89

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm



Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Freitag, 1.12. bis Freitag, 22.12.

Freitag, 1.12. bis Freitag, 22.12. Wie sind die Öffnungszeiten? Sonntag bis Mittwoch 11:30-21:30 Uhr, Donnerstag bis Samstag 11:30-22 Uhr

Sonntag bis Mittwoch 11:30-21:30 Uhr, Donnerstag bis Samstag 11:30-22 Uhr Wo genau findet der Markt statt? Rathausplatz und Johannesplatz

Rathausplatz und Johannesplatz Was zeichnet den Markt aus? Mittelalterlich gestaltete Stände und besonders gemütliche Atmosphäre mit Feuerstellen, Handwerksvorführungen und vieles mehr

Mittelalterlich gestaltete Stände und besonders gemütliche Atmosphäre mit Feuerstellen, Handwerksvorführungen und vieles mehr Welche Besonderheiten erwarten uns? Original kirgisische Jurte mit Märchenerzählungen, Theater Kuddlmuddl und Ulmer Märchenkreis, handbetriebenes Karussell, zahlreiche Musikkapellen und Chöre aus der Region, Neu-Ulmer Musikschule, Gauklerkönig, Feuershows, lebendige Krippe

Original kirgisische Jurte mit Märchenerzählungen, Theater Kuddlmuddl und Ulmer Märchenkreis, handbetriebenes Karussell, zahlreiche Musikkapellen und Chöre aus der Region, Neu-Ulmer Musikschule, Gauklerkönig, Feuershows, lebendige Krippe Wo können die Besucherinnen und Besucher parken? Parkhäuser der Stadt Neu Ulm

Parkhäuser der Stadt Neu Ulm Wer veranstaltet den Markt? Stadt Neu Ulm und Südevent UG

Roggenburger Weihnachtsmarkt



Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Freitag, 1.12. bis Sonntag, 3.12.

Freitag, 1.12. bis Sonntag, 3.12. Wie sind die Öffnungszeiten? Freitag und Samstag 16-21 Uhr, Sonntag 11-19 Uhr

Freitag und Samstag 16-21 Uhr, Sonntag 11-19 Uhr Wo genau findet der Markt statt? Im Prälatenhof des Klosters

Im Prälatenhof des Klosters Was zeichnet den Markt aus? Die Kulisse, Markt ist im Prälatenhof des Klosters

Die Kulisse, Markt ist im Prälatenhof des Klosters Welche Besonderheiten erwarten die Besucherinnen und Besucher? Begleitprogramm mit Blasmusik, Chören, Vorführungen und Weihnachtsbäckerei für Kinder, "Lightfever" am Sonntag: Besucher können in die mit Kerzen beleuchtete Klosterkirche gehen, dort selbst ein Licht zu entzünden und bei Musik und Gesang verweilen.

Begleitprogramm mit Blasmusik, Chören, Vorführungen und Weihnachtsbäckerei für Kinder, "Lightfever" am Sonntag: Besucher können in die mit Kerzen beleuchtete Klosterkirche gehen, dort selbst ein Licht zu entzünden und bei Musik und Gesang verweilen. Wo können die Besucherinnen und Besucher parken? Parkplätze in der Nähe des Klosters sind ausgeschildert

Parkplätze in der Nähe des Klosters sind ausgeschildert Wer veranstaltet den Markt? Gemeinde Roggenburg

Ab dem 5. Dezember finden in Günzburg zuerst der Niklausmarkt und dann die Altstadtweihnacht statt. Stadt Günzburg, Carmen Willer

Die Günzburger Altstadtweihnacht und der Nikolausmarkt



Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Nikolausmarkt 5.12., Altstadtweihnacht von Mittwoch, 6.12. bis Samstag, 9.12.

Nikolausmarkt 5.12., Altstadtweihnacht von Mittwoch, 6.12. bis Samstag, 9.12. Wie sind die Öffnungszeiten? Nikolausmarkt von 15 bis 22 Uhr, Altstadtweihnacht Mittwoch und Donnerstag 11-21 Uhr, Freitag und Samstag 11-22 Uhr

Nikolausmarkt von 15 bis 22 Uhr, Altstadtweihnacht Mittwoch und Donnerstag 11-21 Uhr, Freitag und Samstag 11-22 Uhr Wo genau findet der Markt statt? Nikolausmarkt auf dem Günzburger Marktplatz, Altstadtweihnacht im Dossenberger Hof in Günzburg

Nikolausmarkt auf dem Günzburger Marktplatz, Altstadtweihnacht im Dossenberger Hof in Günzburg Wieviele Stände gibt es? Auf dem Nikolausmarkt 45 Stände, bei der Altstadtweihnacht 16 Stände

Auf dem Nikolausmarkt 45 Stände, bei der Altstadtweihnacht 16 Stände Was zeichnet den Markt aus? Ein stimmungsvolles Ambiente mit altbekannten wie auch neuen Ständen in der Günzburger Altstadt

Ein stimmungsvolles Ambiente mit altbekannten wie auch neuen Ständen in der Günzburger Altstadt Welche Besonderheiten erwarten die Besucherinnen und Besucher? Beim Nikolausmarkt am 5. Dezember gibt es zahlreiche Aussteller - darunter auch viele Vereine und Hobbykünstler – mit einem großen Sortiment aus weihnachtlichen Artikeln wie Christbaumschmuck, Wachskerzen und Holzsterne, aber auch leckeren herzhaften Speisen, Backwaren, Punsch, Glühwein & Co.. Die Highlights sind ein Kasperltheater und der Besuch des Heiligen Nikolaus für die kleinen Gäste. Gegen später können sich alle Besucher mit Christmasrock von DJ Funzo auf Weihnachten einstimmen. Bei der Altstadtweihnacht verwandelt sich der Dossenbergerhof mitten in der Günzburger Innenstadt in ein festlich geschmücktes Weihnachtsdorf. Eine Vielzahl von Ständen präsentieren bezaubernde Kleinigkeiten und auch kulinarisch ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm, bei dem Kindergärten, Schulen und Vereine tanzen, singen und musizieren, bietet täglich besondere Höhepunkte.

Beim Nikolausmarkt am 5. Dezember gibt es zahlreiche Aussteller - darunter auch viele Vereine und Hobbykünstler – mit einem großen Sortiment aus weihnachtlichen Artikeln wie Christbaumschmuck, Wachskerzen und Holzsterne, aber auch leckeren herzhaften Speisen, Backwaren, Punsch, Glühwein & Co.. Die Highlights sind ein Kasperltheater und der Besuch des Heiligen Nikolaus für die kleinen Gäste. Gegen später können sich alle Besucher mit Christmasrock von DJ Funzo auf Weihnachten einstimmen. Bei der Altstadtweihnacht verwandelt sich der Dossenbergerhof mitten in der Günzburger Innenstadt in ein festlich geschmücktes Weihnachtsdorf. Eine Vielzahl von Ständen präsentieren bezaubernde Kleinigkeiten und auch kulinarisch ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm, bei dem Kindergärten, Schulen und Vereine tanzen, singen und musizieren, bietet täglich besondere Höhepunkte. Wo können die Besucherinnen und Besucher parken? Es gibt etwa 2.000 Parkplätze in der Innenstadt, ein Parkleitsystem und auch einen Pendlerparkplatz am Auweg.

Es gibt etwa 2.000 Parkplätze in der Innenstadt, ein Parkleitsystem und auch einen Pendlerparkplatz am Auweg. Wer veranstaltet den Markt? Stadt Günzburg

Christkindlesmarkt Dillingen



Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Freitag, 15.12. bis Sonntag, 17.12.

Freitag, 15.12. bis Sonntag, 17.12. Wie sind die Öffnungszeiten? Freitag 18-21 Uhr, Samstag 14-21 Uhr, Sonntag 11-20 Uhr

Freitag 18-21 Uhr, Samstag 14-21 Uhr, Sonntag 11-20 Uhr Wo genau findet der Markt statt? Im Schlossgarten in Dillingen

Im Schlossgarten in Dillingen Wie viele Stände gibt es? 90 Aussteller

90 Aussteller Was zeichnet den Markt aus? In der romantischen Kulisse des Schlosses gibt es ein reiches weihnachtliches Angebot von Christbaumschmuck über Krippenfiguren bis zu Holzspielzeug. Dazu gibt es Kulinarisches wie Kaminkuchen, Vanillekrapfen und heiße Maroni.

In der romantischen Kulisse des Schlosses gibt es ein reiches weihnachtliches Angebot von Christbaumschmuck über Krippenfiguren bis zu Holzspielzeug. Dazu gibt es Kulinarisches wie Kaminkuchen, Vanillekrapfen und heiße Maroni. Welche Besonderheiten erwarten die Besucherinnen und Besucher? An jedem der drei Tage besucht der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht den Christkindlesmarkt und verteilt Lob und Geschenke an Kinder. Außerdem kommen die Marinesoldaten vom "Ausbildungszentrum Uboote" aus Eckernförde mit ihrem Küstenglühwein nach Dillingen. In der Schlosskapelle wird eine Krippenausstellung mit Hauskrippen gezeigt.

An jedem der drei Tage besucht der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht den Christkindlesmarkt und verteilt Lob und Geschenke an Kinder. Außerdem kommen die Marinesoldaten vom "Ausbildungszentrum Uboote" aus Eckernförde mit ihrem Küstenglühwein nach Dillingen. In der Schlosskapelle wird eine Krippenausstellung mit Hauskrippen gezeigt. Wo können die Besucherinnen und Besucher parken? Der Zugang zum Markt ist für Besucher nur über das Schlosstor in der Schlossstraße möglich. Es fahren extra kostenlose Busse, damit möglich wenige Besucher mit dem Auto anreisen. Die Busse fahren auch die Stadtteile Fristingen, Kicklingen und Steinheim an. Wer mit dem Auto kommt, kann im neuen Parkhaus an der Bahnhofstraße parken.

Der Zugang zum Markt ist für Besucher nur über das Schlosstor in der Schlossstraße möglich. Es fahren extra kostenlose Busse, damit möglich wenige Besucher mit dem Auto anreisen. Die Busse fahren auch die Stadtteile Fristingen, Kicklingen und Steinheim an. Wer mit dem Auto kommt, kann im neuen Parkhaus an der Bahnhofstraße parken. Wer veranstaltet den Markt? Die Stadt Dillingen zusammen mit Ehrenamtlichen und Vereinen

Die Lauinger City-Weihnacht findet am ersten Dezemberwochenende statt. Stadt Lauingen

Lauinger City-Weihnacht



Wann startet der Weihnachtsmarkt und wie lang geht er? Samstag, 2.12. bis Sonntag, 3.12.

Samstag, 2.12. bis Sonntag, 3.12. Wie sind die Öffnungszeiten? Samstag 16-21 Uhr, Sonntag 16-20 Uhr

Samstag 16-21 Uhr, Sonntag 16-20 Uhr Wo genau findet der Markt statt? Auf dem Marktplatz in Lauingen

Auf dem Marktplatz in Lauingen Wie viele Stände gibt es? 20 Buden

20 Buden Was zeichnet den Markt aus? Die Lauinger City-Weihnacht findet vor der malerischen Kulisse des Rathauses statt.

Die Lauinger City-Weihnacht findet vor der malerischen Kulisse des Rathauses statt. Welche Besonderheiten erwarten die Besucherinnen und Besucher? Es treten Lauinger Musiker und Schulchöre auf, außerdem kommt der Nikolaus auf den Weihnachtsmarkt.

Es treten Lauinger Musiker und Schulchöre auf, außerdem kommt der Nikolaus auf den Weihnachtsmarkt. Wo können die Besucherinnen und Besucher parken?

Wer veranstaltet den Markt? Die Stadt Lauingen (Donau) in Kooperation mit der Lauinger Wirtschaftsinitiative sowie zahlreichen örtlichen Vereinen, Institutionen und Gewerbetreibenden

