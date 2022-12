Weihnachtsbotschaft: Fest bringt Trost und Licht

In ihren Weihnachtspredigten hat die Ulmer Prälatin Gabriele Wulz angesichts von Krisen und Krieg zu Hoffnung und Zuversicht aufgerufen. Bischof Gebhard Fürst besuchte in Gmünd die Frauenhaftanstalt Gotteszell.

Die weihnachtliche Hoffnung inmitten von Spannungen und Krisen hat die Ulmer Prälatin Gabriele Wulz in den Mittelpunkt ihrer Feiertagspredigten gestellt. Denn Weihnachten bringe Trost und Licht in eine kalte, unwirtliche und grausame Welt. Die Schrecken und Sorgen in diesem Jahr mit Krieg und Bedrohung machten allerdings besonders deutlich, dass Weihnachten noch nie in einer "heilen Sonderwelt" gefeiert worden sei, sagte die evangelische Regionalbischöfin am Heiligen Abend im Ulmer Münster.

Weihnachtslieder-Singen auf dem Münsterplatz

Vor der Christvesper fand nach der Corona-Pause wieder ein "Offenes Singen" zusammen mit dem Ulmer Spatzenchor auf dem Platz vor dem Münster statt. Weihnachten bringe zusammen, was sonst nicht zusammenkomme, Arm und Reich, Klein und Groß, betonte Wulz dann am 1. Weihnachtsfeiertag bei den Gottesdiensten in Asselfingen und Öllingen (Alb-Donau-Kreis). Was sonst heillos ausanderfalle, finde am Weihnachtsfest zusammen.

Bischof Fürst besucht in Gotteszell inhaftierte Frauen

Der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, besuchte an Heiligabend die Frauen-Justizvollzugsanstalt Gotteszell in Schwäbisch Gmünd. Einsamkeit und das Gefühl des Verlassen-Seins sei für sehr viele inhaftierte Menschen besonders an Weihnachten kaum zu ertragen, so Fürst. Vor und an Weihnachten werden von den Häftlingen die Trennung von der Familie als besonders einschneidend erlebt, ergänzte Sabine Mader, Diözesanreferentin für Gefängnisseelsorge. Gotteszell ist die einzige Frauen-Vollzugsanstalt des Landes. Dort sitzen derzeit mehr als 300 Frauen ein, zum Teil mit ihren Kindern. Für den Gottesdienst mit dem Bischof hatten sie eigens eine Aufführung vorbereitet, bei der eine Rose aus einem toten Baumstumpf aufblühte, als Symbol der Hoffnung.