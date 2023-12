Auch in Ulm hat das Weihnachtsgeschäft begonnen. Das Jahresende ist für den Einzelhandel traditionell die stärkste Zeit im Jahr. Auch in diesem Jahr? Und was ist mit dem Online-Handel?

Mit gemischten Gefühlen startet der Ulmer Einzelhandel ins Weihnachtsgeschäft. Getrübt wird die Kaufstimmung zum Weihnachtsfest von den großen wirtschaftlichen Unsicherheiten. Die Händlerinnen und Händler hoffen dennoch auf gute Geschäfte und auf keine zu große Konkurrenz durch den Online-Handel.

In ihrem Holzwaren-Laden in der Ulmer Innenstadt verkauft Eva Palmer das ganze Jahr über Krippenfiguren und Holzkunst aus dem Erzgebirge. Die Vorweihnachtszeit ist für sie die Hauptsaison. Seit knapp 70 Jahren kommen ihre Stammkunden jedes Jahr wieder, um Räuchermännchen, Engel oder Nussknacker zu kaufen. Wegen der Inflation befürchtet Palmer, dass die Leute in diesem Jahr weniger bei ihr einkaufen. Zwar habe sie viele Kundinnen und Kunden, denen es nicht schwer fällt, Geld bei ihr auszugeben. Andere dagegen müssten wirklich überlegen, ob es in diesem Jahr eine neue Krippenfigur gibt oder nicht.

Nussknacker, Krippenfiguren oder Räuchermännchen: Eva Palmers Holzwarengeschäft in Ulm steht derzeit voll im Zeichen stimmungsvoller Weihnachtsdekoration. Die Einzelhändlerin hofft auf ein gutes Weihnachtsgeschäft. SWR Catharina Straß

Ich habe viele Kunden, denen es nicht schwer fällt, Geld auszugeben bei mir. Aber wieder andere müssen wirklich überlegen, ob es dieses Jahr eine neue Krippenfigur gibt oder nicht.

Anders geht es Alessio De Simone. Dass die Menschen auf seine Schokolade verzichten, erwartet der Süßwarenhändler nicht. Deswegen blickt er dem Weihnachtsgeschäft zuversichtlich entgegen: Nach wie vor würden viele Menschen seinen Laden besuchen, um süße Geschenke zu kaufen. Auch dann, wenn sie weniger Geld zur Verfügung haben. Dann werde eben weniger gekauft.

Ulmer Innenstadt lockt mit Weihnachtsflair

Das Vorweihnachtsgeschäft - ein Thema, das auch die Ulmer Citymanagerin Sandra Walter beschäftigt. Viele Menschen würden nach wie vor online einkaufen. Außerdem hätten die Ulmerinnen und Ulmer in diesem Jahr weniger Geld, um es für Geschenke auszugeben, sagt sie.

Damit wieder mehr Menschen in die Innenstadt kommen, wolle die Stadt etwas Besonderes bieten. Etwas, das das Internet kaum nachahmen könne: Weihnachtsflair. Mit festlichen Girlanden, funkelnder Weihnachtsbeleuchtung und einer kleinen Eisbahn auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Die Ulmer Citymanagerin ist überzeugt: Auf diese Weise könne die Vorweihnachtszeit gemeinsam gefeiert und dem Onlinehandel ein Schnippchen geschlagen werden.

Dieses Gefühl bekommst du online nicht. Das Strahlen in den Kinderaugen und die Musik im Hintergrund (...).es ist einfach schön, glitzert und duftet. Das bekommt man nur in der Stadt.

In den mit Lichtern festlich geschmückten Gassen in Ulm soll Weihnachtsstimmung aufkommen und dem Einzelhandel ein gutes Weihnachtsgeschäft bescheren. SWR

Weihnachtsgeschäft in Ulm - Online bleibt Alternative

Für Veronika Rainer ein überzeugender Grund, um in die Stadt zu gehen. Sie ist zum Bummeln nach Ulm gekommen. Weihnachtsgeschenke, sagt sie, kauft sie am liebsten dort. So werde sie meistens schneller fündig und könne sich schnell nach Alternativen umsehen, falls ein Produkt nicht erhältlich ist. Sie genießt die weihnachtliche Dekoration in den Gassen und Läden. Der Weihnachtseinkauf: Für sie ein Erlebnis.

Ich gehe lieber in die Stadt zu der Jahreszeit, weil es einfach sehr schön geschmückt ist. Und weil es auch ein Erlebnis ist. Außerdem habe ich das Gefühl, dass ich dort mehr finde auf die Schnelle.

Auch Levin ist in der Ulmer Innenstadt unterwegs. Er ist auf der Suche nach neuer Kleidung. Ob er in der Stadt, oder doch lieber im Internet einkauft, macht er von den Angeboten abhängig. Vor dem Kauf vergleicht er die Preise im Internet: "Wenn ich weiß, was die Dinge kosten, dann vergleiche ich das online. Und wenn es online günstiger ist, dann hole ich es online."

Christina Koletzky schlendert über den Weihnachtsmarkt. Der ist nur wenige Meter von ihrem Zuhause entfernt. Beim Weihnachtsshopping fahre sie zweigleisig, erzählt sie: "Ich wohne in der Ulmer Innenstadt und falle quasi in die Geschäfte und finde es dann ganz gut, dort einzukaufen. Aber wenn es mir abends auf dem Sofa einfällt, dann schau ich auch mal auf dem Sofa."

Ein Dilemma, das viele Ulmerinnen und Ulmer nur zu gut kennen. Dennoch hoffen die Einzhelhandelsgeschäfte in der Innenstadt auf einen guten Weihnachtsumsatz.