Eine Busfahrerin aus Durlangen hat sich etwas Besonderes für ihre Fahrgäste einfallen lassen: Weihnachtliche Stimmung in einem Linienbus. Jorina Stuber hat sie auf ihrer täglichen Tour begleitet.

Christbaumkugeln hängen von der Decke, Zipfelmützen schmücken die Sitze. So dreht Heike Silberhorn mit ihrem Weihnachtsbus zwischen Durlangen und Schwäbisch Gmünd ihre Runden. Die 53-Jährige fährt den großen Bus schon seit sechs Jahren durch die Dörfer und hat außer ihren Haltestellen auch noch ein anderes Ziel: Sie will Weihnachtsstimmung verbreiten.

Am Zentralen Omnimusbahnhof in Schwäbisch Gmünd fahren die Busse im Takt ein und aus. Der kalte Nieselregen trübt die Vorfreude auf die Weihnachtszeit. Doch nicht für Heike Silberhorn. Die Busfahrerin fährt mit einem sogenannten "Weihnachtsbus" in den Bahnhof ein.

Fahrten bei ihr machen garantiert gute Laune: Heike Silberhorn in ihrem Weihnachtsbus. SWR

Mit einem Zischen geht die Tür auf. Das Erste, was ins Auge fällt: ein kleiner Weihnachtsbaum auf dem Armaturenbrett. Die Busfahrerin lächelt den Fahrgästen entgegen.

Da kriegt man schon gute Laune, wenn man sowas sieht!

Nach einer netten Begrüßung und schnellen Ticketkontrolle kann das Weihnachtswunder beginnen. Zwei Schritte weiter scheint es, man stünde in einem weihnachtlich geschmückten Wohnzimmer und nicht in einem Linienbus. Weihnachtswichtel lassen ihre Beine baumeln, rote Kugeln mit Rentieren hängen von der Decke und weiße Schneeflocken entführen in eine wilde Weihnachtswelt auf Rädern.

Weihnachtsbus von Durlangen nach Schwäbisch Gmünd mit warmer Atmosphäre

Am Sitzplatz angekommen, rollt der Bus auch schon los. Von unten steigt warme Luft aus der Heizung hoch und von oben schwingen die Christbaumkugeln hin und her. Plastiktannenzweige und Lichterketten schmücken die großen Fenster und tauchen den Raum in eine warme Atmosphäre. Ruhig, fast besinnlich ist die Stimmung in dem Bus, während am Fenster die Häuser in den Dörfern vorbeiziehen.

"Da kriegt man schon gute Laune, wenn man sowas sieht!", sagt Fahrgast Abbas Karimi. "Jetzt fehlt nur noch der Kamin und ein großer Weihnachtsbaum", Sätze wie diesen bekommt die Busfahrerin oft zu hören.

Noch mehr Gute-Laune-Macher: Mit kleinen Weihnachtsbäumen, Lichterketten und Weihnachtswichteln möchte die Busfahrerin bei den Mitfahrenden Weihnachtsstimmung verbreiten. SWR Justus Madaus

Eigentlich ist man während der gesamten Fahrt mit Bestaunen beschäftigt. Die Busfahrt geht viel zu schnell vorbei. Eines ist so gut wie sicher: Man steigt mit guter Laune aus dem Bus aus. Und der Plastikschnee, der an der Jacke hängen bleibt, erinnert einen noch eine Weile an den Zauber des Weihnachtsbusses von Heike Silberhorn.