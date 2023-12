Nicht überall zwischen Ostalb und Oberschwaben verliefen die Feiertage friedlich und besinnlich. Polizei, Feuerwehr und Notärzte hatten ausreichend zu tun - durch Unfälle, Einbrecher und Brände.

Gut besuchte Gottesdienst gab es zu Weihnachten von Aalen bis Ulm. Doch nicht überall verliefen die Feiertage ruhig und besinnlich. Unfälle, Brände und Einbrecher hielten Polizei und Rettungskräfte auf Trapp.

Vater stolpert am Heiligabend in Küchenmesser

In Dillingen endeten die Weihnachtsvorbereitungen für einen Familienvater mit einem Messer im Rücken. Die Mutter stand in der Küche. Sie bereitete das Essen vor und hatte dabei ein Messer in der Hand, als sich ihr Baby plötzlich verschluckte und erbrach. Der 36-jährige Vater wollte neue Kleidung für das Kind aus dem Schlafzimmer holen. Die Frau kam, um ihm zu helfen; hatte dabei aber noch das Messer in der Hand. Der Mann stolperte und fiel laut Polizei mit dem Rücken in das Messer. Der Mann kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Fahrgäste klauen Taxi auf der Fahrt nach Offingen

Am frühen Morgen des zweiten Feiertags sollte ein Taxifahrer in Heidenheim vier Fahrgäste über Jettingen-Scheppach nach Offingen (Kreis Günzburg) fahren. Als plötzlich eine Kontrollleuchte aufblinkte, hielt der Fahrer an und sah im Motorraum nach. Diese Gelegenheit nutzte einer der Insassen und fuhr mit dem Taxi davon. Über ein internes Ortungssystem konnte die Taxizentrale die Fahrt des gestohlenen Taxis verfolgen. Das Taxi fanden die Beamten auf einer Wiese beim Industriegebiet in Giengen an der Brenz. Die Taxidiebe hatten auch die Tageseinnahmen des Taxifahrers gestohlen. Zwei der Fahrgäste konnte die Polizei schnappen, nach den anderen beiden wird noch gesucht.

Einbrecher in der Heiligen Nacht

In Unlingen (Kreis Biberach) haben drei Diebe in der Nacht vom 24. zum 25. Dezember mehrere Garagen und Autos durchwühlt. Dabei hatten sie es nach Polizeiangaben auf Bargeld und Wertgegenstände abgesehen. Ihr Pech: Sie wurden dabei teilweise von Überwachungskameras gefilmt. Die Polizei ermittelt.

In Munderkingen brach ein Dieb an Heiligabend in zwei Wohnungen ein. Seine Beute: eine Spielkonsole und ein Laptop. In Dischingen-Ballmertshofen (Kreis Heidenheim) stieg ein Einbrecher am ersten Weihnachtstag durch ein Fenster in ein Haus ein und stahl eine Kameraausrüstung und Bargeld.

In Deiningen im Kreis Donau-Ries wurde an Heiligabend der Einbruch in eine Schule entdeckt. Der oder die Täter hatten mehrere Räume durchsucht und hinterließen einen Schaden von rund 1.000 Euro. In Krumbach haben Unbekannte ein Fahrradgeschäft aufgebrochen und vier hochwertige E-Bikes gestohlen. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich, so die Polizei.

Feuerwehreinsätze wegen starken Rauchs

In Giengen an der Brenz und in Ulm musste die Feuerwehr am ersten Feiertag wegen zwei ähnlicher Fälle ausrücken: In Giengen hatte ein Rentner am Morgen vergessen, den Herd auszuschalten. Ein Kunststoffbehälter fing an zu schwelen und verursachte starken Rauch. In Ulm hatte am Nachmittag eine 25-Jährige offensichtlich aus Versehen, den Herd eingeschaltet. Ein Plastikgefäß geriet in Brand. Die Frau blieb unverletzt.

Silvesterraketen zu Weihnachten gezündet

In Dillingen gab es am ersten Weihnachtsfeiertag schon ein Silvesterfeuerwerk. Ein 47-Jähriger wollte seinen Geburtstag nachfeiern und zündete am Nachmittag mehrere Raketen und Kracher. Da er keine Sondergenehmigung vorlegen konnte, beendete die Polizei das Spektakel. Anwohner hatten sich über den Krach zu Weihnachten beschwert.

Christbaum in Langenau-Göttingen abgesägt

In Langenau-Göttingen (Alb-Donau-Kreis) haben Unbekannte in der Heiligen Nacht den großen Christbaum in der Ortsmitte abgesägt. Bisher gibt es keine Hinweise auf die Vandalen.