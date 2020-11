Auf dem Marktplatz in Schwäbisch Gmünd steht seit Montag der Weihnachtsbaum. Laut Stadtverwaltung stammt die serbische Fichte aus Weiler in den Bergen. Sie ist rund 20 Meter hoch und 45 Jahre alt. Der Weihnachtsbaum soll bis Mariä Lichtmess, also bis 2. Februar, stehen bleiben. In den nächsten Tagen werden Mitarbeiter der Stadtwerke Schwäbisch Gmünd den Baum schmücken.