Die AfD-Politikerin Alice Weidel hat sich nach einer Rede Ende Januar in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) für falsche Behauptungen entschuldigt. Sie reagierte damit auf eine Forderung der Stadt Überlingen. Weidel hatte bei der Wahlveranstaltung in Schwäbisch Gmünd behauptet, das Ordnungsamt in Überlingen würde Corona-Verstöße provozieren. Im konkreten Fall berichtete sie über einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes, der ohne Mundschutz eingekauft und danach von der Verkäuferin 2.500 Euro Bußgeld kassiert haben soll. Dieser Vorfall hat sich in Überlingen aber nie ereignet. Ihr hätten nicht verifizierte Informationen vorgelegen, erklärte die AfD-Politikerin. Weidel wörtlich: "Das hätte mir nicht passieren dürfen." Die Stadtverwaltung Überlingen hatte mit rechtlichen Schritten gedroht, sollte sich Weidel nicht öffentlich entschuldigen.