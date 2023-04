Shoppen in Ulm: Wie es Geschäfte und Kunden mit der Maske halten

Am ersten Tag nach Wegfall der meisten Corona-Vorschriften sind viele Menschen zum verkaufsoffenen Sonntag nach Ulm geströmt. Wie lief es in Geschäften und Cafes? Mit oder ohne Maske?

Am Nachmittag waren in Ulm viele Menschen unterwegs, bummelten auf dem Münsterplatz an den Marktständen vorbei und drängelten sich teils ziemlich dicht an dicht an den Essensständen - größtenteils ohne Maske.

Vor allem an den Markt- und Essenständen rund um das Ulmer Münster ist Maske kein Thema mehr. SWR

Viele hatten aber Masken dabei und setzten sie auf, wenn sie ein Geschäft betraten. Peter Eberle, Geschäftsführer eines Modehauses freut sich dagegen über die neue Freiheit, Kundinnen und Kunden nach zwei Jahren, Shoppen auch wieder ohne Maske anbieten zu können. Die Beschäftigten können selbst entscheiden, ob sie mit oder ohne Mund-Nase-Schutz arbeiten wollen. Sie setzen die Maske aber auf, wenn es der Kunde wünscht.

Personal und Gäste mit Maske

Auch in Lokalen und Cafés trugen viele beim Betreten Maske. Gastwirt Christian Becker schätzte, dass es in seinem Café am Münsterplatz 80 Prozent der Gäste waren. Auch sein Personal arbeite aufgrund der hohen Infektionszahlen freiwillig weiterhin mit Maske.

"Besonders im Verlauf des Nachmittags ging die Tendenz dahin, dass immer weniger Maske getragen wurde, auch in den Geschäften."

Sandra Walter vom Ulmer City Marketing schätzt, dass rund die Hälfte der Besucher am Sonntag ohne Maske in der Stadt unterwegs waren.