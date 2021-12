AOK-Studie: Mehr Behandlungen wegen illegalen Drogenkonsums

Wegen des Konsums von illegalen Drogen in Ulm, im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Biberach müssen immer mehr Menschen ärztlich behandelt werden. Das geht aus einer Studie der AOK hervor. Demnach steigen die Behandlungszahlen wegen Drogenmissbrauchs in der Region schneller an als im Landesdurchschnitt. So wurden insgesamt im vergangenen Jahr 1.720 Menschen ärztlich behandelt, manche nur ambulant, viele stationär. Das sind über 500 mehr als vor fünf Jahren. Während landesweit der Anstieg an Drogensüchtigen, die medizinische Betreuung erhalten, um 0,7 Prozent pro Jahr zunimmt, liegt der Anstieg hier in der Region bei 7,3 Prozent. Konsumiert werden Kokain, Heroin und Crystal Meth, aber auch Alkohol, Nikotin und Medikamente. Männer sind fast doppelt so häufig betroffen wie Frauen.