Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag in Ulm eine illegale Party aufgelöst. Laut Mitteilung hatte ein Zeuge die Polizei gerufen. Die Beamtinnen und Beamten trafen insgesamt 27 Personen im Alter zwischen 18 und 34 Jahren an, die gegen die Corona- Verordnung verstießen. Einsicht in das eigene Fehlverhalten zeigten laut Polizei nur Wenige.