Wegen der Corona-Pandemie haben viele Städte und Landkreise am Wahl-Sonntag ihre Veranstaltungen zur Bundestagswahl abgesagt. Weder in Ulm noch in Aalen wird es offizielle Wahlpartys geben, stattdessen seien die Ergebnisse im Internet abrufbar. Auch im Programm von SWR4 und unter swr4.de/ulm halten wir Sie am Wahlabend mit Ergebnissen und Analysen aus der Region auf dem Laufenden.