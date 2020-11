per Mail teilen

Das Coronavirus erreicht nun auch die ersten Verwaltungen und sorgt für Schwierigkeiten im Ablauf. Die "Südwest Presse" berichtet von einem Corona-positiv getesteten Mitarbeiter in der Bauverwaltung im Rathaus Nersingen im Landkreis Neu-Ulm. Die telefonische Erreichbarkeit sei stark eingeschränkt, Anliegen sollten per E-Mail vorgebracht werden. Publikumsverkehr in der Bauverwaltung sei nicht möglich. Einige Mitarbeiter, auch aus anderen Abteilungen, seien im Home-Office und müssen sich testen lassen. Die Ergebnisse werden im Lauf der Woche erwartet.