Beim Polizeipräsidium Ulm wird derzeit wegen zweier Verdachtsfälle rechtsextremer Tendenzen bei Polizeikräften ermittelt. Die Aufmerksamkeit sei nach Fällen in Nordrhein-Westfalen und Berlin erhöht, sagte Bernhard Weber, Präsident des Ulmer Polizeipräsidiums, dem SWR.

Hakenkreuze, Hetze gegen Geflüchtete, menschenverachtende Sprüche und Bilder aus der rechtsextremen Szene kursieren auch in Chatgruppen bei der Polizei. In Nordrhein-Westfalen wurde ein solcher Fall aufgedeckt. Die rechtsextremen Tendenzen beschäftigen aber auch die Polizei in Ulm. Das sagte der Ulmer Polizeipräsident Bernhard Weber im Gespräch mit dem SWR.

SWR: Seit gut einem Jahr sind Sie hier im Amt. Was tun Sie gegen rechtsextreme Gesinnung in ihrem Präsidium?

Bernhard Weber: Aufklärung steht bei uns an erster Stelle. Wenn wir irgend etwas feststellen, dann werden wir auch aktiv. Das heißt, wir prüfen, ob ein strafrechtlich oder disziplinarrechtlich relevantes Verhalten vorliegt.

Gab es denn schon Verdachtsfälle in Ulm oder in der Region?

Also wir haben in der Tat zwei Verdachtsfälle. Die sind aber beide noch im Ermittlungsstadium. Also beides schwebende Verfahren. In einem Fall ist die Entdeckung schon länger zurückliegend. Da haben wir die betroffene Person vorläufig des Dienstes enthoben. Details kann ich dazu leider nicht bekannt geben, weil es noch ein laufendes Verfahren ist.

Können Sie sagen, wie Sie das entdeckt haben?

Ja, gut, das ist in der Regel immer der gleiche Modus. In der Regel sind es entweder Chatgruppen in WhatsApp beispielsweise oder Äußerungen in anderen sozialen Netzwerken, die auf irgendeine Art und Weise dann der Polizei, also der Dienststelle, bekanntgeworden sind. Aufgrund dieser Hinweise werden wir aktiv und führen die notwendigen Ermittlungen durch.

Es ist ja so, dass Kameradschaft und Korpsgeist in der Polizei sicher hoch gewertet werden, wenn man zusammen auf Streife ist oder in gefährlichen Situationen. Da fällt es doch schwer, jemanden anzuschwärzen oder anzuzeigen?

Die meisten Kolleginnen und Kollegen stehen auf dem Boden der Verfassung. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn ein Kollege oder eine Kollegin beim Streifenpartner derartige Tendenzen feststellt, dann werden sie das dem Vorgesetzten melden oder auf andere Art und Weise bekanntgegeben.

Gibt es eine Möglichkeit das auch anonym zu melden, innerhalb der Polizei?

Ja, wir haben eine Bürgerbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, die zugleich Polizeibeauftragte ist. Da können anonym Hinweise gegeben werden. Und wir haben eine anonyme Möglichkeit des Meldens übers Internet. Das heißt Business-Keeper-Monitoring-System, etwas kompliziert. Wenn man entsprechende Begriffe in Suchmaschinen eingibt, kommt man auch auf diese Seite, um anonym rechstextreme Verhaltensweisen mitzuteilen.

Werden denn aus Ihrer Sicht neue Polizistinnen und Polizisten genügend geprüft, bevor sie zur Polizei kommen?

Ich denke ja. Wer zur Polizei gehen will, wer hier auch in das Aufnahmeverfahren eintreten will, der muss einen Fragebogen ausfüllen, ob irgendwelche politische Aktivitäten, insbesondere Verbindungen zu extremen Gruppierungen, nicht nur rechtsextrem, sondern auch linksextrem, bestehen. Wer hier falsche Angaben macht, dem können wir später Betrug nachweisen und auch entlassen. Wir haben außerdem die Möglichkeit, in unserem polizeilichen Informationssystem zu prüfen, ob irgendjemand schon auffällig geworden ist.