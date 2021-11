Zufällig am Unfallort vorbei gekommene Mitglieder einer Wasserwacht haben am Samstag einem Mann in Lauingen im Kreis Dillingen das Leben gerettet. Der 73-Jährige hatte vor dem Hallenbad am Steuer seines Wagens einen Herzinfarkt erlitten und einen Unfall verursacht. Die Mitglieder der Wasserwacht waren auf dem Weg zu einem Schwimmkurs und reanimierten den Mann. Seine 80 Jahre alte Beifahrerin blieb bei dem Unfall nach Polizeiangaben unverletzt.