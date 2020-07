Vor einem Jahr, im Juni 2019, bekam Münster in Westfalen den Zuschlag für eine große Batterieforschungsfabrik. Ulm hatte das Nachsehen. Wie gehen die Ulmer Akteure heute damit um?

Im vergangenen Jahr sorgte die Batterieforschung in Ulm monatelang für Schlagzeilen. Man hoffte auf eine Forschungsfabrik, unterstützt vom Bund mit einer halben Milliarde Euro. Doch dann wurde Münster in Westfalen ausgewählt, die Heimatregion von Bundesforschungsministerin Karliczek. Wir haben mit Margret Wohlfahrt-Mehrens gesprochen, Leiterin des Ulmer Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoff-Forschung.

SWR: Mit einem Jahr Abstand, ist aller Ärger verraucht? War die Entscheidung für Münster die richtige?

Margret Wohlfahrt-Mehrens: Aller Ärger verraucht, kann ich sagen. Ich denke, wichtig ist, dass der Standort Deutschland für die Batterieforschung vorangetrieben wird. Und wir sind sehr aktiv, sind in einer ganzen Reihe von Forschungsclustern des Bundes mit vertreten. Wir bauen unsere Forschungproduktionsanlage weiter aus. Die ist jetzt seit fünf Jahren in Betrieb. Ich denke, die kann auch so eine Art Blaupause für diese größere Forschungsfertigung in Münster sein. Diese soll 2023, 2024 in Betrieb gehen. Die wird natürlich das Thema Massenproduktion noch sehr viel stärker erforschen. Wir erforschen das Zelldesign zusammen mit Anlagenherstellern, auch neue Produktionsprozesse für Lithium-Ionen-Batterien, eine Nummer kleiner, aber auch ein bisschen dann andere Themen.

Das heißt also stärker in Richtung Forschung, was künftig vielleicht für Batterien möglich sind. Das ZSW ist verteilt auf die Standorte Ulm und Stuttgart, wie es da die Arbeitsteilung?

Die Arbeitsteilung ist so, dass sich in Stuttgart die Forschung um Photovoltaik dreht, also den Sektor der Sonnenenergie, insbesondere Dünnschicht-Photovoltaik und Windtestfelder. Der Ulmer Standort beschäftigt sich exklusiv mit Batterieforschung und Brennstoffzellenforschung - und zwar von den Grundlagen bis zum Test kompletter Batteriesysteme oder auch Brennstoffzellensysteme.

Der amerikanische Elektroautohersteller Tesla baut in Brandenburg eine riesige Fabrik, auch mit Batterieproduktion. Warum braucht es da überhaupt noch Forschungsfabriken?

Es wurde ja auch nicht vor 150 Jahren damit aufgehört, am Verbrennungsmotor zu forschen. Das heißt, auch die heutigen Batterien haben noch einige Potenziale, sowohl was Reichweite, Schnellladefähigkeit, Lebensdauer, aber auch was die Kostenreduktion angeht. Und diese hängt ganz eng mit der Produktion zusammen: Also wie effektiv läuft die Produktion? Wie kann ich Optimierungen möglichst schnell in die Großserie bringen? Und dafür braucht es auch Produktionsforschung. Das ist etwas, was ja bisher in Deutschland gefehlt hat. Die Produktion der Zellen, die findet ja nach wie vor fast zu 100 Prozent in Asien statt, also in Korea und China. Asiatische Hersteller kommen jetzt nach Europa, hauptsächlich also auch nach Osteuropa oder jetzt Tesla auch nach Deutschland. Und da wird es jede Menge neuere Entwicklungen geben. Da ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, dass wir die wesentlichen Komponenten für die neuen Antriebe auch hier vor Ort herstellen und das nicht jetzt den Amerikanern oder den Chinesen überlassen.

Politik und Autobauer setzen im Moment auf die Elektroautos. Deshalb sind vor allem Lithium-Ionen-Batterien gefragt. Das ZSW forscht seit langem aber auch an der Brennstoffzelle, die ja mit Wasserstoff arbeitet. Das Land Baden-Württemberg hat jetzt extra Fördergelder für die Produktion gefordert, bei der Volvo und Daimler kooperieren. Auch Iveco in Ulm will nächstes Jahr einen Brennstoffzellen-Lkw bauen. Sind sie da eingebunden?

Wir sind da eingebunden. Wir bekommen vom Land Baden-Württemberg eine Finanzierung für eine Forschungsfertigung für Brennstoffzellen und eine Erweiterung des Brennstoffzellen-Testfeldes. Gerade Letzteres ist zurzeit sehr, sehr stark nachgefragt, sowohl in der Forschung als auch von der Industrie. Und wir hoffen auch, dass Ulm hier eine neue Leuchtturm-Region für diese Technologie wird.

Seit der Corona-Krise ist viel vom Wandel der Wirtschaft die Rede. Zukunftsfähiger und nachhaltiger soll alles werden. Kommt das denn Ihrer Arbeit im ZSW entgegen?

Also prinzipiell ja. Die EU hat sich auf die Fahnen geschrieben, bis 2050 klimaneutral zu sein. Und da spielen die Themen Wasserstoff-, Brennstoffzellen, Elektromobilität, regenerative Energien eine sehr große Rolle. Wir sind in allen diesen Themen aktiv. Die Corona-Krise ist natürlich Chance und Risiko in einem. Das hängt davon ab, wohin die Gelder gehen. Also meiner Meinung nach sollten die Gelder des Staates dafür ausgegeben werden, auf Zukunftstechnologien zu setzen, Arbeitsplätze langfristig zu sichern und nicht nur kurzfristiges Konsumverhalten oder veraltete Technologie zu subventionieren.

Das heißt, Sie sind gegen eine Autoprämie?

Ich bin gegen eine Automobilprämie für konventionelle Antriebe. Damit wird nichts Neues geschaffen. Damit wird keine neue Technologie gefördert. Und was wir meiner Meinung nach dringend brauchen, ist, den Technologiestandort Deutschland weiter zu treiben und uns darum zu kümmern, wie wir langfristig mit dem Rest der Welt aufgestellt sind.