Nach einem Wasserrohrbuch in der Nacht zum Sonntag in Aalen haben die Stadtwerke am Sonntagabend das Leck entdeckt. Das beschädigte Rohr soll jetzt so schnell wie möglich repariert werden.

Die ersten Anrufe bei der Störungsleitstelle waren in der Nacht gegen 3:30 Uhr eingegangen. Etwa 1.000 Haushalte im Süden und Osten von Aalen (Ostalbkreis) hatten stundenlang kein Wasser. Techniker konnten bis zum Vormittag eine Notversorgung herstellen. Hauptwasserleitung in Aalen war betroffen Gegen 18 Uhr am Sonntagabend konnten Monteure schließlich die genaue Stelle des Rohrbruchs ausmachen. Zuvor hatten sie den ganzen Sonntag über auf einem Abschnitt von 150 Metern gesucht - unter anderem, in dem sie den Boden an einer Stelle aufbaggerten. Allerdings vergeblich. Anschließend befüllten sie die Leitung mit einem speziellen Gas und prüften, an welcher Stelle es an die Erdoberfläche trat. Dort stießen sie auf das Leck. Betroffen war eine der größten Wasserleitungen in Aalen. Durch diese Hauptwasserleitung fließen normalerweise 30 Liter pro Sekunde. Die Leitung sollte bis in den späten Sonntagabend repariert werden. Die Ursache ist noch unklar, möglicherweise seien Erdverschiebungen wegen der Trockenheit in den letzten Wochen für den Rohrbruch verantwortlich. Zahlreiche Haushalte in Aalen hatten am Sonntag kein Wasser, weil es in der Stadt einen Wasserrohrbruch gab. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa / Lino Mirgeler Wasser fiel immer wieder kurz aus Die Haushalte wurden bis zur Reparatur notfallmäßig versorgt. Dabei fiel das Wasser immer wieder kurzzeitig aus oder der Wasserdruck schwankte. Die Stadtwerke riefen dazu auf, sparsam mit dem Wasser umzugehen, da die Notversorgung nicht so leistungsfähig sei.