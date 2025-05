Kleine Wassermonster leben bei einer Familie in Dornstadt. Mit buschigen Kiemen und freundlichem Gesicht: Axolotl. Das mittlerweile ganze 41 Tiere in den Aquarien schwimmen war aber nicht geplant.

Sie sehen aus wie kleine Wassermonster: Mit einem kaulquappenartigen Schwanz und Kiemen, die an buschige Algen erinnern: Axolotl. Ihre eigentliche Heimat ist ein See bei Mexiko-Stadt. Ganze 41 Tiere sind bei Familie Jans in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) daheim - unverhofft.

Familie in Dornstadt zieht kleine Axolotl groß

Das Licht ist gedimmt, leise gluckern die fünf Aquarien im Wohnzimmer der Jans. In dem mit Hängepflanzen und gemütlichen Holzmöbeln versehenen Raum sind sie ein echter Blickfang. Denn durch die Wasserbecken huschen kleine Schatten. Bei genauerer Betrachtung rosafarbene, schwarze oder dunkel gepunktete Wesen, die aussehen, als seien sie von einer anderen Welt.

Die Axolotl haben Mama Sina, Papa Bernd und Tochter Hjordis gemeinsam groß gezogen. "Das war ein Familienprojekt", lacht Sina Jans. Die kleinen Schwanzlurche sind allesamt Nachfahren der beiden erwachsenen Tiere Frilli und Bo. Die schwarze Axolotldame mit lila Außenkiemen und ihren Herzensmann, ein rosafarbenes Albino-Männchen, hat sich die Familie vor einem Dreivierteljahr ins Haus geholt.

Dichte Wasserpflanzen und Kieselgrund machen Axolotl glücklich. Und: kühles, sauerstoffreiches Süßwasser. Außerhalb des Wassers sterben die Tiere rasch. SWR

Aus zwei Axolotl werden über Nacht 41

Sie leben im Zimmer von Hjordis, die sich neben dem Aquarium extra einen Platz zum Axolotlbeobachten gebaut hat. Manch einer findet die Amphibien hässlich. So nicht Hjordis: "Was ich so süß an ihnen finde, ist, dass sie immer ein Lächeln auf dem Gesicht haben." Sie war es, die eines Tages merkte, dass sich im Aquarium etwas verändert hat:

"Es war so, dass ich am Morgen ins Aquarium geschaut habe und dann hingen an den ganzen Pflanzen lauter Eier dran, viele schwarz-weiße Böbbelchen." Für die Familie war das ein kleines Wunder. Besonders, als aus den durchsichtigen Böbbelchen erst kleine Böhnchen und dann richtige kleine Axolotl wurden.

Axolotl legen ihre klebrigen Eier auf Wasserpflanzen. Die Jans konnten einfach ein Blatt abschneiden, um einen Teil der Eier zu retten. SWR

Axolotl fressen eigene Eier: Nachwuchs aus Aquarium gerettet

In dem großen Aquarium mit Axolotl-Mama Frilli und Papa Bo konnte der Nachwuchs nicht bleiben. Axolotl legen zwar jede Menge Eier. Sie kümmern sich aber nicht darum, fressen sie sogar. Familie Jans hat einige der durchsichtigen Kügelchen gerettet und in ein separates Aquarium gelegt, erzählt Sina Jans: "Laut den Berichten im Internet und in den Büchern war es so, dass beim ersten Gelege nicht viele durchkommen. Darum haben wir ein paar mehr rausgenommen."

Das war wirklich faszinierend, die vom Ei bis hin zu ersten schwimmenden Larven zu sehen. Und wie sie langsam größer wurden, ihre Beinchen kriegten, die Kiemen.

Der Axolotlnachwuchs hat ordentlich Appetit. Die Lauerjäger fressen alle kleinen wirbellosen Tiere, die im Wasser umherschwimmen. Im Aquarium werden sie etwa mit gefrorenen Mückenlarven oder Granulat aus Fischen und Krebstieren gefüttert. SWR

Axolotl: Unverhoffter Nachwuchs sucht neues Zuhause

Tatsächlich hat aber ein Großteil der Axolotlbabys überlebt. Jetzt gibt es neben den Elterntieren Frilli und Bo auch noch 39 Kleine. Die gedeihen prächtig. Und sind auch Papa Bernd richtig ans Herz gewachsen: "Das war wirklich faszinierend, die vom Ei bis hin zu ersten schwimmenden Larven zu sehen. Und wie sie langsam größer wurden, ihre Beinchen kriegten, die Kiemen."

Lange können die Axolotelbabys nicht mehr gemeinsam im Aquarium leben. Sie werden bis zu 30 Zentimeter groß, neigen zu Kannibalismus. Fünf neue Aquarien hat die Familie schon gekauft. Immerhin: 100 Liter Wasser braucht ein ausgewachsenes Tier für sich allein. "Das ist bei 39 Axolotl eine große Menge. Deswegen suchen wir noch Leute, die gerne Axolotl halten wollen."

Manche finden sie hässlich, für die Jans sind ihre Axolotl wunderhübsch. "Was ich so süß an ihnen finde, ist, dass sie immer so ein Lächeln auf dem Gesicht haben", sagt Tochter Hjordis. SWR

Ein paar sollen aber bei den Jans bleiben. Denn die haben die kleinen Schwanzlurche ziemlich liebgewonnen. An ihren Wassermonstern können sich die drei jedenfalls noch lange erfreuen: Axolotl werden bis zu 25 Jahre alt.