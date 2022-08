Schwäbische Wassermelonen aus Langenau und Neu-Ulm

Schwäbische Landwirte verkaufen ihre Waren auch am Feldrand: Kartoffeln, Äpfel und Eier sind der klassische Mix. In diesem Jahr wird es exotisch: In Langenau und Neu-Ulm gibt es Melonen.

Zwischen dem heimischen Garten und einem Maisfeld hat Christian Erhardt zum ersten Mal Wasser- und Zuckermelonen angebaut. 500 Setzlinge hat der 26-Jährige auf dem schmalen, 600 Quadratmeter großen Feld in Langenau im Alb Donau Kreis eingesetzt. Video herunterladen (3 MB | MP4) Er habe einfach mal etwas Neues ausprobieren wollen, sagt er. Eigentlich baut die Familie Getreide, Mais und Zuckerrüben an, hat Kühe und Schweine. Christian Erhardt ist Bauer und arbeitet in Teilzeit als Techniker an der Versuchsstation Agrarwissenschaften der Universität Hohenheim . Nach seinen Melonen hat der 26-Jährige jeden Morgen und jeden Abend geschaut. "So eine Wassermelone, das ist Experimentieren. Das gibt's noch nicht überall, und noch nicht im Schulbuch." Einige Kilometer weiter im Landkreis Neu-Ulm wachsen auf einem Feld ebenfalls Wasser- und Zuckermelonen. Genauso wie in den Neu-Ulmer Gewächshäusern von Gärtner Herbert Blessing. Im Neu-Ulmer Stadtteil Steinheim sind dieses Jahr Wasser- und Zuckermelonen anbgebaut worden. Gerade sind sie ausverkauft, aber auf dem Feld reifen noch weitere Früchte, steht auf dem Schild am Stand. SWR Maja Nötzel Zuckermelonen zieht Blessing schon seit zwanzig Jahren, erzählt er. "Sie brauchen länger als man denkt und benötigen unheimlich schönes Wetter. Dieses Jahr funktioniert das super." Schwäbische Melonen werden seiner Einschätzung nach aber ein Nischenprodukt bleiben. "Wenn die Melonen zu spät im Jahr reif werden, dann will sie niemand mehr". Blessing verkauft seine Melonen auf Wochenmärkten, während Christian Erhardt in Langenau einen Stand vor dem Hof der Familie aufgebaut hat. Und auch wenn beide nächstes Jahr wieder Melonen anbauen wollen: ob die Ernte wieder so gut wird wie dieses Jahr, das hängt vom Wetter ab.