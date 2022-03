Bäche und Flüsse leiden unter Trockenheit

Viele Bäche, Flüsse und Teiche in der Region leiden unter Trockenheit und niedrigen Wasserständen. Bei einer SWR-Umfrage zum Wasser-Aktionstag meldeten mehrere Bürgerinnen und Bürger betroffene Gewässer. Der Blautopf in Blaubeuren im Alb-Donau-Kreis, die Iller in Neu-Ulm und die Egau in Ostwürttemberg sind laut Umfrage von Trockenheit betroffen. Schuld sind nicht nur ausbleibende Niederschläge. Nach Auffassung des BUND Ostwürttemberg führe auch die Landwirtschaft durch Überdüngung zu trockenen Böden. Dies gefährde die Trinkwasserreserven. Die Trockenheit, die derzeit mit dem bloßen Auge zu erkennen sei, werde sich laut BUND in den kommenden Jahren immer öfter wiederholen.