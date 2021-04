Vielleicht kennen Sie das, sie haben einen Fuchs oder Waschbär im Garten, einen Marder im Auto? Und Sie haben der Stadt, dem Jäger, dem Landratsamt Bescheid gegeben und keiner konnte so wirklich helfen, auch nicht der Kammerjäger, weil die Tiere zu groß sind. Da kommt jetzt der Stadtjäger ins Spiel. Den soll es in Zukunft überall geben, denn immer mehr Wildtiere drängen in die Städte. Einen der ersten Stadtjäger haben wir bei seinen Einsätzen in der Region Stuttgart begleitet. Und nicht wundern, wir starten nicht wild, im Gegenteil ganz zahm. mehr...