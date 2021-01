Veranstaltungen abgesagt, größere private Treffen nicht erlaubt und die Stimmung bei vielen genervt bis gereizt - die Corona Pandemie verlangt uns viel ab. Wir wir damit zurecht kommen können.

"Wir müssen uns auf die neue Situation einstellen", sagt Dr. Martin Zinkler, Leiter der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Heidenheim klinikum Heidenheim, Manuela Arlt

Dr. Martin Zinkler, Leiter der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Heidenheim, hat derzeit viel mit dem Thema zu tun. Bewegung und Eigeninitiative könnten helfen, erklärt er im Interview.

SWR: Herr Doktor Zinkler, was machen Sie denn persönlich gegen den "Corona-Blues"?

Dr. Martin Zinkler: Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad in die Arbeit. Und immer wenn ich diesen Heidenheimer Schlossberg rauf radle, denke ich mir: Okay, solange ich jeden Tag zu meiner Arbeit fahren darf, solange ich diesen Berg hoch komme, auch bei Schnee und Eis, merke ich, dass ich selber noch was machen kann und dass es einen Unterschied macht, ob ich jetzt das tue oder nicht.

Und wenn Sie im Homeoffice arbeiten müssten?

Da würde ich mich morgens genauso diese halbe Stunde aufs Fahrrad setzen, weil ich genau weiß, dass ich das brauche. Aber auch für die emotional Ausgeglichenheit, weil - ich wäre total gereizt zurzeit.

Stimmt die Beobachtung, dass die Leute dünnhäutiger sind als sonst?

Das ist absolut der Fall. Das erleben wir hier auch im Krankenhaus. Ich meine, das ist im Krankenhaus immer irgendwie stressig: Es geht um Medizin, es geht um Zahlen, es geht um Ansprüche, um Knappheit und alles. Das ist ja nicht anders geworden. Jetzt ist es sogar so, dass wir Krankenhausmitarbeiter von den Leuten geliebt werden. Die finden das wunderbar, dass wir die Arbeit machen. Und trotzdem: Die Stimmung im Krankenhaus ist nicht gut.

Warum sind insgesamt viele Leute dünnhäutiger gerade? Was bringt uns da momentan so aus der Fassung?

Corona nervt - das ist ein Dauernerver. Wir haben ja alle gehofft, dass wir aus der ersten Welle rauskommen, und dann ist gut. Dann war die zweite Welle. Jetzt sagt mein Kollege hier schon: Das ist die Dauerwelle. Und die Dauerwelle ist nicht toll, weil wir natürlich etwas anderes wollen. Wenn man das psychologisch betrachtet, dann ist das ein Anpassungsprozess. So allmählich dämmert uns auch, dass die Dinge nicht so schnell normal werden, wie wir uns das gewünscht haben. Das heißt, es braucht jetzt eine andere Fähigkeit, nicht die Fähigkeit, das einfach nur durchzustehen, sondern die Fähigkeit, sich tatsächlich auf eine neue Situation einzustellen. Das erfordert vom Menschen immer Anpassungsleistungen. Die haben wir. Aber lieber ist es uns schon, wenn wir die Dinge einfach so weitermachen können, wie wir es gewohnt sind.

Es gibt Situationen, da hat man das Gefühl, es stürzt gerade alles über einem zusammen. Gibt es Tipps wie man da wieder raus kommt?

Was wir selber lernen, wenn wir psychologisch arbeiten und was wir auch mit unseren Patienten zusammen üben, ist, dass man mehr Achtsamkeit für die eigene emotionale Labilität entwickelt, beispielsweise kurz innehalten und fragen, welche Emotionen ist das eigentlich? Okay: Ich bin wütend. Gibt es vielleicht noch etwas anderes? Ich bin wütend, weil ich eigentlich enttäuscht bin. Und dann ist nächster Schritt: Ich überlege mir, ich bin wütend, weil... Und ich bin enttäuscht, weil... Der nächste Schritt ist: Ich sage, ich verstehe auch, warum ich so drauf bin. Und dann, wenn es gut läuft, kommt eine Reaktion raus, die emotionsgesteuert ist und wo es auch darum geht: Okay, ich hab jetzt gleich mit jemandem zu tun, mit dem ich noch länger zu tun haben möchte. Das heißt, ich kann es jetzt nicht einfach so laufen lassen, wie mir gerade zumute ist. Das sind Techniken, die wir jeden Tag üben und mit unseren Patienten auch trainieren.