Was mit unverkauften Christbäumen in Ostwürttemberg und der Region Ulm passiert

Nach Weihnachten interessiert sich keiner mehr für sie: Für die Nordmanntannen, Fichten und Kiefern, die nicht festlich geschmückt in Wohnzimmern landen. Was mit ihnen passiert:

Viele unverkaufte Christbäume machen nach Weihnachten Bekannschaft mit einem Häcksler. Doch auch dann sind die Bäume nicht verschwendet, sagt Jürgen Goller, der Betreiber einer Christbaum-Plantage auf der Schwäbischen Alb. Oft würden die Späne als Rindenmulch wieder in die Plantage gebracht. Die gehäckselten Weihnachtsbäume seien gut für Insekten, meint Jürgen Goller.

"Das ist zwar eine Monokultur, aber die ist vollgespickt mit Kleinstlebewesen. Es gibt Ameisen, Schnecken, Bodenbrüter und viele weitere."

In einem Betrieb mit eigenem Anbau könne man außerdem so planen, dass kaum Bäume am 24. Dezember übrigbleiben so Goller. Falls doch werden Bäume verschenkt - oft an Ziegenhalter, deren Tiere die Bäume dann komplett abnagen und das trotz der vielen spitzen Nadeln.

Oft gehen die Rest-Bäume auch an Zoos: Der Tiergarten in Ulm nimmt jedoch keine Bäume mehr ab, denn diese seien oft behandelt oder gespritzt, heißt es von der Tiergarten-Leitung auf SWR-Nachfrage. Außerdem gibt es dort auch keine Tiere wie Bären mehr, die mit den Nadelbäumen etwas anfangen könnten.

Rest-Bäume werden zu Hackschnitzeln

Die Firma Stoll in Neresheim (Ostalbkreis) ist einer der größten Christbaumerzeuger Süddeutschlands. Sie vertreibt die Bäume an etwa 100 Verkaufsstellen. Jedes Jahr verkauft Fritz Stoll bis zu 1.500 Bäume pro Stand. Ein Dirttel der verbliebenen Christbäume werde zu Heizmaterial für Hackschnitzelheizungen verarbeitet, damit der Brennwert der Nadelbäume nicht verloren sei.

Wenn nach Weihnachten Christbäume übrig sind, bleibt Händlern oft nur sie häckseln zu lassen oder zu verschenken. Christian Häge

Ein weiteres Drittel geht an Pferdehalter, mit denen Stoll nach eigenen Angaben eine betriebliche Partnerschaft hat. eine betriebliche Partnerschaft habe. Die Bäume dienen den Pferden als Beschäftigungsmaterial für kalte langweilige Wintertage.

Geschäfte mit Bäumen in der Region gingen gut

Christian Häge in Langenau bei Ulm ist mit dem Geschäft 2021 zufrieden: 200 bis 300 Bäume hat er nur übrig. Die verschenkt er an eine Gemeinde, die die Nadelbäume zunächst in einen kühlen Keller stellt, um dann eine Konfirmation im Frühjahr damit zu schmücken.