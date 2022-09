Das erleben Ulmer Geschäftsleute bei Kontrollen der Corona-Regeln

Künftig gilt in Baden-Württemberg 2G in Geschäften und 2G+ in der Gastronomie. Kontrollieren muss das das Personal. Ulmer Gastronomen und Einzelhändler erzählen, wie es bis jetzt klappt.

Nach dem ersten Schritt in einen Ulmer Schuhladen ist Schluss. Als Barriere steht dort ein Stehtisch mit Desinfektionsmittel und dem Hinweis: "Bitte warten". Erst wenn Kundinnen und Kunden ihren 3G-Nachweis vorzeigen, wird Einlass gewährt.

Meist verlaufen die Kontrollen friedlich, doch es gibt auch Ausnahmen

Die Inhaberin des Schuhgeschäftes, Thea Hornauer, setzt die Corona-Regeln um - und muss ertragen, dass das nicht jedem gefällt. An einen Kunden erinnert sie sich noch gut: "Der hat sich dann auch ein bisschen heftig ausgelassen. Es war nicht schön. Und dann musste ich vom Hausrecht Gebrauch machen und ihn vor die Türe schicken." In Situationen wie solchen habe sie ein komisches Gefühl und denke an den jungen Kassierer in einer Tankstelle im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein. Er hatte im September einen Kunden auf die Maskenpflicht hingewiesen. Daraufhin erschoss der ihn.

An vielen Eingängen zu Geschäften und Cafés, wie hier am Stadthaus-Café in Ulm, sind Barrieren aufgebaut. SWR Isabella Hafner

Die befragten Ladeninhaber und Gastronomen betonen: Die meisten Kunden zückten mittlerweile sogar unaufgefordert ihr Handy mit dem Impfnachweis. Die negativen "Einzelfälle" seien trotzdem nicht angenehm. Christian Becker vom Stadthaus-Café am Ulmer Münster erzählt: "Wir hatten die Situation, dass ein Mann ohne Maske zur Toilette ging." Als er auf die Maskenpflicht hingewiesen wurde, hat er dann losgebrüllt. Er hätte eine Maskenbefreiung. Becker habe ihn darauf hingewiesen, dass er dennoch möchte, dass in seinem Café Maske getragen werde. "Der Mann wurde dann laut und aggressiv." Solche Szenen bekämen auch die anderen Café-Besucher mit.

Drohung mit einer schlechten Bewertung im Internet

Lorenzo Pennetta hat als Kellner in einem italienischen Restaurant in Ulm den Frust einer ganzen Gruppe abbekommen: "Die wollten nicht einsehen, dass sie ihren Ausweis auch vorzeigen müssen. Die Kollegin hat mich dazu geholt, und ich habe die Gruppe hinaus gebeten." Daraufhin hätte die Gruppe gedroht, eine schlechte Restaurantbewertung im Internet zu hinterlassen. Der Kellner lässt sich auf keine Diskussionen ein und versucht Ruhe zu bewahren. Ihn nerven solche Situationen trotzdem.

"Als ob ich der wäre, der Schuld ist. Da sagt man dann nicht, der Gesundheitsminister ist Schuld - sondern der blöde Kellner."

Die Kontrollen bedeuten für Sybille Eckhardt und ihr Team vom Café Mohrenköpfle auch zusätzliche Arbeit. Vor allem, weil sich die Regeln immer wieder ändern. Außerdem sorgen sie sich, selbst kontrolliert zu werden, so Eckhardt. Die Strafen seien hart, wenn Regeln verletzt werden, das habe sie von Kollegen gehört. Sybille Eckhardt will eigentlich eine gute Gastgeberin sein. Aber sie findet zunehmend: "Der Dienst am Gast ist nur noch Kontrolle am Gast."

Eine Rentnerin muss im Café Mohrenköpfle in Ulm ihren Impfnachweis vorzeigen. SWR Isabella Hafner

Laut dem Ordnungsamt Ulm drohen bei Verstößen gegen die Corona-Beschränkungen 500 Euro oder mehr an Strafe. Doch viele Gastronomen und Einzelhändler sind froh, dass sie weiter öffnen können. Und viele Ladeninhaber und Cafébetreiber bekommen von Kunden die Rückmeldung, von der Wollladen-Chefin Anke Korschelt berichtet: "Dass die Kunden froh sind, kontrolliert zu werden, weil es halt nicht überall so ist. "So hätten nicht nur die Kunden, sondern auch Anke Korschelt und ihre Kolleginnen, mehr Sicherheit. "Das kommt gut an."