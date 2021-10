Warum Tanja Buchen aus Waldstetten Ex-Legehennen "adoptiert"

Goldi, Brownie und Dotti haben Glück gehabt - die Legehennen haben ein neues Zuhause in Waldstetten (Kreis Günzburg) gefunden. Damit sind sie der Schlachtung wegen nachlassender Legeleistung entgangen.

Tanja Buchen hat schon einige Tiere bei sich auf dem Hof aufgenommen. Gefunden haben sich das weiße und rotbraune Federvieh und ihre neue Besitzerin über den Verein "Rettet das Huhn“, der bundesweit agiert, um Hennen aus der Eierindustrie vor dem sicheren Tod im Schlachthof zu retten. "Ich habe viele Filme über die Massenhaltung von Hühnern gesehen, die mir sehr nahegegangen sind, da wollte ich unbedingt was tun", erzählt Tanja Buchen.

Tanja Buchen aus Waldstetten, Kreis GZ, gibt Ex-Legehennen ein neues Zuhause, weil sie sich gegen die Massentierhaltung und Schlachtung engagiert. SWR Katja Stolle-Kranz

Paradies statt Schlachthof

Die Polizistin aus Waldstetten (Kreis Günzburg) betreut derzeit 19 Hühner, darunter auch Tiere aus Rettungsaktionen des Vereins "Retter das Huhn". Dabei hat sie festgestellt: "Die geretteten Tiere sind besonders dankbar. Die haben sich hier gleich heimisch gefühlt, gefressen und getrunken." Kein Wunder – die kleine, ländlich gelegene Ranch mit rund 10.000 Hektar Fläche ist ein wahres Paradies für Tiere. In einem ehemaligen blauen Bauwagen und einem großen Gartenhäuschen residieren jetzt die Hühner.

Die Hennen und ein Hahn im neuen Gehege auf der Ranch in Waldstetten (Kreis Günzburg). SWR Katja Stolle-Kranz

Viel Auslauf für Hühner aus Massentierhaltung

Dabei stehen die Türen der Hühnerställe immer weit offen, so dass "die Hennen meist den ganzen Tag unterwegs sind", so Tanja Buchen, die im bayerischen Waldstetten mit ihrem Mann ein Kleinod für Mensch und Tier geschaffen hat. Auch Pferde, Enten und ein Schäferhund fühlen sich hier wohl - Tanja Buchen arbeitet bei der Polizeihundestaffel in Bayerisch Schwaben.

"Die Legehennen brauchen nach ihrem Leben in engen Ställen ganz dringend Auslauf, das ist auch unsere Bedingung für die Vermittlung von Tieren".

Verein "Rettet das Huhn" sucht Tierliebhaber

"Die Legehennen brauchen nach ihrem Leben in engen Ställen ganz dringend Auslauf, das ist auch unsere Bedingung für die Vermittlung von Tieren", so Franziska Zecha vom Verein "Rettet das Huhn". Die Studentin aus dem benachbarten Ichenhausen engagiert sich schon länger im Verein und vermittelt sogenannte Legehybriden in der Region von Ulm bis Augsburg: Hennen, die speziell zu dem Zweck gezüchtet werden, möglichst viele Eier zu legen. "Meist werden sie dann schon nach einem Jahr wegen nachlassender Leistung zum Schlachten gegeben, davor retten wir die Tiere", so Zecha, die auch bei den Rettungsaktionen, dabei ist.

In diesem Film berichtet das SWR-Umwelt- und Naturmagazin "natürlich" über den Verein "Rettet das Huhn":

Betriebe sparen sich Schlachtkosten

Die Rettungsaktionen sind mit den Betrieben abgesprochen, die sich so die Fahrt zum Schlachthof sparen. Die Ausstallungen von oft mehreren hundert Legehennen finden meist in den frühen Morgenstunden statt: "Dann schlafen sie und wir können schauen, in welchem Zustand die Tiere sind, ob sie verletzt sind, einen Tierarzt brauchen oder gleich an die neuen Besitzer und Besitzerinnen gehen können, die wir auf einem Umschlagplatz in der Region treffen", so Zecha.

Ex-Legehennen oft abgemagert

Viele der Tiere sind mager, haben ein dünnes Federkleid und frieren, berichtet Zecha. Vor allem die herkömmliche Bodenhaltung auf engem Raum sei noch sehr verbreitet, wenngleich der Verein auch Tiere aus Freilandhaltung vermittle. Die Eierleistung von Legehennen nehme nach und nach ab, weil die Tiere zunehmend die Nährstoffe der Nahrung für sich beanspruchen und diese nicht mehr in die Eierproduktion fließen können. Jährlich können laut Verein rund 12 000 Hennen aus kooperierenden Legebetrieben so vor der Schlachtung bewahrt werden.

Hier residieren jetzt die Ex-Legehennen und fühlen sich in ihrem neuen Zuhause wohl. SWR Katja Stolle-Kranz

Hühner retten - jeder kann helfen

Tiere aufnehmen "das kann jeder, der genügend Platz hat und den Tieren täglich Auslauf bieten kann", so Hühner-Retterin Franziska Zecha. "Da lassen wir uns Fotos zeigen oder schauen uns das vor Ort an". Wichtig sei, dass die Ex-Legehennen es in ihrem "zweiten Leben richtig gut haben". Bei Tanja Buchen legen Goldi und ihre Freundinnen nur noch jeden zweiten Tag ein Ei. "Die sollen sich hier nur erholen", so die Hühner-Adoptivmama, die bald noch mehr Ex-Legehennen bei sich aufnehmen will.