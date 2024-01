Warum das KZ-Außenlager Wasseralfingen lange ein Tabu war

Jahrzehntelang wurde das KZ-Aussenlager in Aalen-Wasseralfingen totgeschwiegen. Jetzt werden die über 200 Opfer mit einer Gedenkstele gewürdigt. Warum hat das so lange gedauert?

Fast 40 Jahre hat es so gut wie niemand erwähnt: das KZ-Außenlager "Wiesendorf" in Aalen-Wasseralfingen (Ostalbkreis). Viele wussten nicht mal von seiner Existenz. Daran hat sich einiges geändert: Im August 2023 hat der Künstler Gunter Demnig am früheren Eingang eine Stolperschwelle verlegt. Und jetzt wurde eine Stele enthüllt, zum Gedenken an die mehr als 200 polnischen KZ-Häftlinge, die in "Wiesendorf" umgekommen sind. Warum wurde das Lager mehr oder weniger totgeschwiegen?

Aalener Stadtarchivar wurde angefeindet

Karlheinz Bauer redet heute ohne Bitterkeit über die Zeit im Jahr 1984, als er über das KZ-Außenlager Vorträge gehalten und einen Artikel im Aalener Jahrbuch veröffentlicht hat. Für den damaligen Stadtarchivar von Aalen war das eine sehr prägende, emotionale Zeit. "Da bin ich in der Folge sehr großen Anfeindungen ausgesetzt gewesen. Und die Attacken kamen so massiv auf mich zu, dass ich zum Schluss allein dastand", erzählt Bauer im SWR-Interview. Das ging so weit, dass er sich in vorzeitigen Ruhestand versetzen ließ und aus Aalen wegzog.

"Die Attacken kamen so massiv auf mich zu, dass ich zum Schluss allein dastand."

KZ-Häftlinge als Zwangsarbeiter für Rüstungsindustrie

Der ehemalige Stadtarchivar hatte entdeckt, dass es in Wasseralfingen in den Jahren 1944/45 ein Außenlager des elsässischen KZs Natzweiler-Struthof gab. Rund 400 polnische Häftlinge, die sich am Warschauer Aufstand beteiligt hatten, waren in dem Lager inhaftiert und mussten für die Maschinenfabrik Alfing Kessler Zwangsarbeit leisten und unterirdische Stollen anlegen. Dort sollte die Fabrik - geschützt vor Bombenangriffen - Kurbelwellen für Jagdflugzeuge produzieren. Denn die meisten oberirdischen Rüstungsfabriken waren bereits zerstört.

Karlheinz Bauer ist der Erste, der zum KZ-Außenlager "Wiesendorf" recherchiert und die Fakten damit in die Öffentlichkeit bringt, knapp 40 Jahre nach Kriegsende. Einen ersten Artikel hatte bereits im November 1960 die Aalener Volkszeitung veröffentlicht, der hatte allerdings noch keine intensive Debatte ausgelöst. Davor war das Konzentrationslager 15 Jahre lang komplett totgeschwiegen worden.

Wasseralfinger und Alfing: Ein Abhhängigkeitsverhältnis

Ein Aalener beziehungsweise Wasseralfinger Phänomen war das nicht. In den 1980-er Jahren - zu Zeiten von Karlheinz Bauers Veröffentlichungen - lebten noch viele Zeitzeugen aus der Zeit des Nationalsozialismus, zumindest deren Kinder. "Die Bereitschaft, sich mit diesem düsteren Kapitel zu beschäftigen, war lange Zeit sehr gering", weiß Georg Wendt, Aalens heutiger Stadtarchivar und Nach-Nachfolger von Karlheinz Bauer.

"Die Bereitschaft, sich mit diesem düsteren Kapitel zu beschäftigen, war lange Zeit sehr gering."

In der Bundesrepublik entwickelte sich erst in den 1980-er Jahren der Wille, den Nationalsozialismus aufzuarbeiten, so Wendt. Die Aufarbeitung begann nicht zuletzt durch die Ausstrahlung der amerikanischen Fernsehserie "Holocaust". Doch noch bis nach der Jahrtausendwende gab es Vorbehalte: Wer Details über die örtliche NS-Geschichte veröffentlichte, galt schnell als Nestbeschmutzer.

In Wasseralfingen hat dem Stadtarchivar zufolge möglicherweise ein weiterer Grund die Aufarbeitung verzögert: In den Unternehmen Alfing Kessler und Schwäbische Hüttenwerke (SHW) bestritten viele Menschen in Wasseralfingen und Umgebung ihren Lebensunterhalt. Für viele Aalener und Wasseralfinger war die Verstrickung ihrer Arbeitgeber in die Schreckensherrschaft der Nazis für lange Zeit ein Tabuthema.

Gedenkstele für die Opfer des KZ-Außenlager "Wiesendorf" Aalen-Wasseralfingen: Drei Männerköpfe, ausgesägt aus einer Metallplatte. SWR Frank Polifke

KZ-Außenlager: Aufarbeitung und Gedenken

Es ist kein Tabuthema mehr, das zeigen zwei Ereignisse: Im August 2023 hat der Künstler Gunter Demnig eine "Stolperschwelle" nahe dem Eingang des ehemaligen Lagers im Boden versenkt. Sie erinnert an die rund 400 polnischen KZ-Häftlinge, von denen mindestens die Hälfte im Wasseralfinger KZ ums Leben kam. Außerdem wurde ein weiteres Kunstwerk, am Abend des 23. Januar 2024 enthüllt: eine Stele, geschaffen vom Aalener Künstler Werner Zaiß. Sie steht im Zentrum von Wasseralfingen, zwischen Rat- und Bürgerhaus. Als Motiv - drei Männerköpfe im Profil, ausgesägt aus einer rostigen Metallplatte - habe er ganz bewusst drei unscheinbare, normale Menschen dargestellt, erklärt der Künstler Zaiß. Denn die 400 gequälten und teilweise ermordeten KZ-Häftlinge im Lager "Wiesendorf" seien Menschen wie du und ich.