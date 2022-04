Kleine Brauereien: Warum der Bierpreis steigen wird

per Mail teilen

Bier wird vermutlich bald teurer, sagen kleine Brauereien von der Ostalb und der Region Donau-Iller. Denn die Glasflaschen kosten mehr - doch das ist nicht das einzige Problem.

Acht Cent Pfand - so viel zahlen Kundinnen und Kunden für das Flaschenpfand. Und so viel kostete bis vor kurzem eine neue Bierflasche für Brauereien. Kostete. Inzwischen liege der Preis bei mehr als 20 Cent, stöhnt Alexander Caliz von der Hirschbrauerei Heubach, ein Familienbetrieb in der Nähe von Aalen.

Produktion von Bierflaschen kostet viel Energie

Das Problem sind die steigenden Energiekosten für die Herstellung von Glas. Die Glashersteller müssen das Altglas in großen Wannen unter enormer Hitze schmelzen. Und dafür brauchen sie erdgasbetriebene Brenner - und das Gas dafür kommt meist aus Russland. Immerhin: Eine Glasflasche könne bis zu 40-mal befüllt werden, bevor sie kaputtgehe.

Glück haben jetzt die Brauereien, die keine neuen Flaschen kaufen müssen, sondern vorgesorgt haben. Die Schlossbrauerei in Autenried (Kreis Günzburg) hat noch mehr als 100.000 Flaschen auf Vorrat. Auch die Hirschbrauerei Heubach ist in der glücklichen Lage, Neuglas für die ganze Saison auf dem Hof zu haben.

Laut der Brauerei Berg aus Ehingen machen Zulieferer von Bierflaschen kaum noch langfristige Zusagen. SWR Carola Kührig

Die Lage spitzt sich dennoch zu: Die Brauereien schildern, dass selbst bereits geschlossene Verträge mit Lieferanten plötzlich nicht mehr gelten. Einige riefen Energie- und Transportzuschläge auf - wer nicht zahle, bekomme keine Flaschen mehr geliefert. Laut der traditionsreichen Brauerei Berg aus Ehingen (Alb-Donau-Kreis) machen Zulieferer kaum noch langfristige Zusagen. Die Preise variieren stattdessen von Tag zu Tag.

Preise für Malz, Etiketten und Kronkorken enorm gestiegen

Auch der Preis für den Rohstoff Malz ist im Vergleich zum letzten Jahr um gut 50 Prozent gestiegen. Dafür nennen die Brauer mehrere Gründe - die ihren Ursprung im Wesentlichen im Krieg in der Ukraine haben: Zum einen verteuern die hohen Diesel- und Düngemittelpreise die Agrar-Erzeugnisse. Zum anderen leiden die Mälzereien unter den hohen Energiepreisen.

Doch dabei bleibt es nicht. Auch andere Preise, zum Beispiel für Bieretiketten und Kronkorken würden regelrecht explodieren, sagt der Geschäftsführer vom Brauhaus Schwanen in Ehingen, Michael Miller. Das Glas sei nur "ein Mosaiksteinchen". Selbst bei Reinigungsmitteln seien die Preise um 30 bis 50 Prozent in die Höhe geschossen.

Bierpreis wird 2022 weiter steigen

Die Hirschbrauerei aus Heubach hat die erste Preiserhöhung in diesem Jahr schon hinter sich. Die schlechte Nachricht: Die Folgen des Krieges und die Verteuerungen waren zu dem Zeitpunkt noch gar nicht absehbar. Es wird, wie bei anderen Brauereien, nicht die letzte in diesem Jahr gewesen sein.