Die Polizei warnt Hundebesitzer in Günzburg vor Giftködern. Tiere sollten beim Spaziergang nicht frei herumlaufen. Ein Passant hatte am Freitag mehrere Giftköder gefunden. Dabei handelt es sich laut Polizei um Wurst- und Fleischstücke, die vermutlich mit Rattengift präpariert wurden. An der gleichen Stelle waren in Günzburg bereits mehrfach Giftköder entdeckt worden.