Das Polizeipräsidium Aalen warnt erneut vor falschen Polizeibeamten. In dieser Woche sei offenbar auch der Ostalbkreis wieder in den Fokus der Betrüger gerückt, heißt es in einer Mitteilung. In den vergangenen Tagen sind demnach zwischen 30 und 40 Anrufe von falschen Polizeibeamten registriert worden. Leider hätten die Betrüger mit dieser Masche immer wieder Erfolg und ergaunerten sich damit hohe Geldbeträge, so die Polizei. Nur durch Wachsamkeit und Aufklärung der Angehörigen ließen sich weitere Schadensfälle vermeiden.