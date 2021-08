Die Stadt Neu-Ulm warnt vor allem Anwohner im Stadtteil Gerlenhofen und in Werzlen vor dem erneut steigenden Grundwasserspiegel. Anwohner sollten regelmäßig ihre Kellerräume kontrollieren und gelagerte Gegenstände vorsorglich erhöht lagern oder in obere Stockwerke bringen. An Donau und Iller sei am Freitagmittag die Meldestufe 2 erreicht worden, hieß es dazu weiter.