Der nationale Warntag wird auch in vielen Städten der Region als Fehlschlag gewertet, weil die digitale Warn-App NINA versagte. Sirenenalarm wurde nicht überall ausgelöst.

Nationaler Warntag wird zur Katastrophe, titelt die "Remszeitung" (Freitagsausgabe). Kurz vor 11 Uhr hatten sich am Donnerstag demnach in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) Vertreter der Feuerwehr und auch Oberbürgermeister Richard Arnold (CDU) an einem Infostand versammelt. Der bundesweite Probealarm auf den Handys über die App NINA blieb aber aus. Stattdessen meldeten sich besorgte Feuerwehrkollegen und Bürger.

Sirenen nicht mehr flächendeckend als Warnsignal

Viele Bewohner in der Region waren auch verwundert, dass keine Sirenen heulten. Tatsächlich gibt es dieses Warnsystem oft nicht mehr, wie zum Beispiel im Kreis Heidenheim oder in Aalen. Im Alb-Donau-Kreis und in Ulm haben dagegen laut "Südwest Presse" noch 54 Sirenen geheult, ausgelöst von der Rettungsleitstelle in Ulm.