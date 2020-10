Die Warnstreikwelle im öffentlichen Dienst wird am Dienstag im Ostalbkreis fortgesetzt. Laut der Gewerkschaft Verdi sind Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd betroffen.

Verdi ruft am Dienstag Beschäftigte im öffentlichen Dienst im Ostalbkreis zum Warnstreik auf (Sujetbild). dpa Bildfunk Martin Schutt

Im Stadtzentrum von Aalen sind demnach am Dienstagvormittag zwei Demonstrationszüge geplant. Die Streikenden wollen von Betrieb zu Betrieb ziehen und so die Teilnehmerzahl nach und nach vergrößern. Zum Abschluss findet am Deinstagmittag eine Kundgebung auf dem Sparkassenplatz statt. Zu dem Warnstreik sind Beschäftigte der Stadtverwaltung, des Landratsamtes, der Kreissparkasse und der Agentur für Arbeit aufgerufen.

Nur Notfall-Operationen am Ostalbklinikum

Auch die Mitarbeiter der Ostalbkliniken in Aalen und Ellwangen legen am Dienstag zeitweise die Arbeit nieder. Am Klinikum Aalen werden den ganzen Tag nur Notfall-Operationen gemacht. In Schwäbisch sind die Beschäftigten der Stadtwerke und der städtischen Betriebe zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. In Ellwangen beteiligen sich die Straßenmeisterei, die Virngrundklinik und die Einrichtung Rabenhof. Die Beschäftigten sollen mit Bussen nach Aalen fahren, um sich dort den Streikenden anzuschließen.

Die Gewerkschaft Verdi fordert bei den laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent.