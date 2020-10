Die Gewerkschaft Verdi hatte am Dienstag erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Busse und Bahnen in Ulm und Neu-Ulm wurden bestreikt, ab Mittwoch gibt es Ausstände am Klinikum Heidenheim.

Den ganzen Tag über fielen am Dienstag nach Mitteilung von Verdi Straßenbahnen der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm aus, auch zahlreiche Buslinien wurden nicht bedient. Auszubildende fahren zu Kundgebung Auch Nachwuchskräfte im öffentlichen Dienst bei Städten, Sparkassen, Kliniken und Energieversorgern wurden am Dienstag in Ulm und Aalen zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Laut Verdi wollten Auszubildende mit Bussen nach Reutlingen fahren und dort an der Kundgebung des landesweiten Jugendstreiktags teilnehmen. Verdi fordert unter anderem eine Ausbildungsvergütung von 100 Euro monatlich. Zweitägiger Warnstreik am Klinikum Heidenheim Am Mittwoch und Donnerstag ruft Verdi zu einem Warnstreik am Klinikum Heidenheim auf. Verdi rechnet mit 120 Teilnehmern. Nach Absprache mit der Klinikleitung sollen weniger Betten belegt werden. Ab Beginn der Frühschicht am Mittwoch gibt es nur noch Notfalloperationen. Die Gewerkschaft fordert bei den laufenden Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst 4,8 Prozent mehr Lohn. Die kommunalen Arbeitgeber haben bislang kein Angebot vorgelegt.