Warnstreik im Stadtverkehr angekündigt

Die Gewerkschaft Verdi hat weitere Warnstreiks im Busverkehr angekündigt. Für kommenden Dienstag hat sie zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen in Heidenheim aufgerufen. Der Stadtverkehr in Heidenheim wird kommenden Dienstag stark eingeschränkt sein, so die Gewerkschaft. Denn das Fahrpersonal der Heidenheimer Verkehrsgesellschaft ist mit Beginn der Frühschicht zum Warnstreik aufgerufen. Um 7:30 Uhr soll vor dem Betriebstor eine Protestveranstaltung stattfinden. Außerdem plant Verdi eine Urabstimmung über einen unbefristeten Streik. Hintergrund ist laut Mitteilung die abgebrochene vierte Verhandlungsrunde durch die Arbeitgeber im privaten Omnibusgewerbe in Baden-Württemberg. In dem Tarifkonflikt will Verdi vor allem eine Regelung der unbezahlten Standzeiten für die Busfahrerinnen und Busfahrer erreichen.