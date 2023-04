per Mail teilen

Die Gewerkschaft ver.di ruft am Mittwoch erneut zu einem Warnstreik im Bus- und Bahnverkehr auf. Davon sind auch die Donaubahn und die Brenzbahn betroffen. Die meisten Busse jedoch fahren.

Am Mittwoch kommt es erneut zu Ausfällen im Bus- und Bahnverkehr. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH, kurz SWEG, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die SWEG betreibt auch Strecken in der Region.

Donaubahn und Brenzbahn betroffen

Konkret betroffen ist zum einen die Donaubahn, die von Munderkingen über Ehingen nach Ulm verkehrt und zum anderen die Brenzbahn zwischen Ulm, Heidenheim und Aalen. Laut einem Sprecher der SWEG sind diese Streckenabschnitte von erheblichen Einschränkungen betroffen. Dies bestätigte dem SWR auch Maria Winkler vom ver.di-Bezirk Ulm-Oberschwaben:

Busverkehr in der Region nur im Kreis Biberach eingeschränkt

Eine halbwegs gute Nachricht für alle Pendlerinnen und Pendler gibt es trotzdem: Die Straßenbahn in Ulm fährt und auch der Busverkehr in den Städten ist von dem Streik nicht betroffen. Nur im Landkreis Biberach betreibt die SWEG die Bus-Strecke zwischen Riedlingen und Sigmaringen. Hier kann es zu Ausfällen kommen.

ver.di fordert höhere Löhne für die Beschäftigten der SWEG

Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Beschäftigten eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 550 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Vergütung für die Auszubildenden soll um 250 Euro steigen. In einer ersten Verhandlungsrunde am 17. April waren Arbeitgeber und Gewerkschaft zu keiner Einigung gekommen. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 28. April statt.