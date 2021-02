Im Tarifkonflikt in der Textil- und Bekleidungsindustrie ruft die IG Metall Heidenheim am Freitag in Herbrechtingen Beschäftigte des Gurtherstellers Stahl und der Vereinigten Filzfabrik Giengen dazu auf, die Arbeit früher zu beenden. Es ist die dritte Aktion der Gewerkschaft in dieser Woche. Am Mittwoch waren etwa 300 Beschäftigte des Medizin- und Pflegeprodukteherstellers Hartmann in Heidenheim dem Aufruf zum sogenannten "Frühschluss" gefolgt. 300 Warnstreikteilnehmer waren es am Donnerstag bei der Firma Ziegler in Giengen. Unter dem Motto "Abstand-Maske-Arbeitskampf" habe man sich an die Corona-Regeln gehalten und kreative Methoden zum Aufruf der Beschäftigten gewählt, so die IG Metall - so wurden etwa Luftballons mit Tarifbotschaften in den Büros aufgehängt. Die dritte Verhandlungsrunde für die Textil- und Bekleidungsindustrie war ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Am kommenden Montag wird in München weiterverhandelt.